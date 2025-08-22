    El lanzamiento de Hollow Knight: Silksong está causando retrasos

    22/08/2025

    Hace exactamente un día finalmente se dio la noticia que los fans de los Metroidvania del mundo estaban esperando, la fecha de lanzamiento de Hollow Knight: Silksong, título que pasó mucho tiempo en desarrollo y finalmente verá la luz en un par se semanas más. Y como se trata de un producto que será vendido en oleadas de gente, hay empresas que temen lo peor, es decir, que sus juegos se vean eclipsados, y eso ha hecho que ejecuten un movimiento rápido.

    El esperado anuncio de la fecha ya empieza a tener repercusiones en la industria independiente. Tras confirmarse que la secuela de Hollow Knight llegará en septiembre, los creadores de Aeterna Lucis decidieron retrasar su propio título para evitar coincidir con lo que consideran un fenómeno imposible de igualar en visibilidad.

    El estudio anunció que su juego no saldrá en septiembre de 2025 como estaba previsto, sino que ahora se moverá hasta algún momento de 2026. En un comunicado, los desarrolladores explicaron que el cambio responde tanto a la cercanía del estreno de Silksong como a la falta de kits de desarrollo completos para las consolas de nueva generación, lo que les impide garantizar una versión óptima del juego en todas las plataformas.

    Fueron directos con su mensaje

    “Nuestro plan inicial era lanzar [Aeterna Lucis] este septiembre”, señaló el equipo. “Pero tras el anuncio de Silksong, somos plenamente conscientes de que nuestro juego no tendría la visibilidad que merece. Competir con un fenómeno de tal magnitud no solo sería injusto para el esfuerzo de nuestro equipo, sino también para ustedes, la comunidad, que esperan vivir esta aventura en las mejores condiciones posibles”.

    Con esta decisión, Aeterna Lucis busca asegurar un lanzamiento que permita a los jugadores disfrutarlo sin quedar eclipsado por uno de los estrenos indies más esperados de la década. Aunque la nueva ventana de salida se sitúa en 2026, los desarrolladores remarcaron que el tiempo adicional servirá para pulir detalles y ofrecer una experiencia más completa cuando finalmente llegue al mercado.

    Recuerda que Hollow Knight: Silksong se lanza el 4 de septiembre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 1 y 2, y PC.

    Vía: Kotaku

    Imagen

    Nota del autor: Se entiende que podría quitarle visibilidad. Es mejor sacar su juego para una fecha más adelante.

