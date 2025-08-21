¿Por qué Hollow Knight: Silksong tardó tanto en salir?

Después de mucho tiempo de espera, el día de hoy se confirmó que Hollow Knight: Silksong por fin estará disponible en consolas y PC el próximo 4 de septiembre. Con esta duda ya resulta, ahora surge otra, y es que muchos se preguntan cómo es que Team Cherry tardó ocho años en darle forma a este juego. Afortunadamente, tenemos una respuesta.

Por medio de un reporte de Bloomberg, Ari Gibson, miembro de Team Cherry, reveló qué sucedió en realidad con el desarrollo de Silksong y, para la sorpresa de muchos, no sucedió algo controversial. La tardanza se debe a dos factores principales: expectativas poco realistas y un equipo pequeño. La realidad es que la secuela de Hollow Knight fue concebida como un juego ambicioso, pero el estudio de Australia es pequeño, por lo que simplemente les tomó más tiempo del pensado llegar a la meta final.

Así fue el desarrollo de Hollow Knight: Silksong

Durante el desarrollo, la creatividad fue el enfoque principal de Team Cherry y, a diferencia de lo que muchos creían, el desarrollo avanzó a su propio ritmo, y en ningún momento estuvo en un punto de constantes reinicios, u otro tipo de problemas similares. Sin embargo, el equipo es pequeño, por lo que las tareas requieren de más tiempo, especialmente con recursos limitados.

Notablemente, Team Cherry decidió que tras la revelación del juego en el 2019 no compartirían más información del juego, para así no crear algún tipo de expectativa errónea o spoilear algo. El equipo llegó a creer que esto solo duraría uno o dos años, no seis.

Mientras todo esto sucedía, Silksong siguió creciendo. Gracias al enfoque en la creatividad, los desarrolladores se dieron a la tarea de incluir jefes elaborados, más sistemas jugables, mayor interactividad y un mundo más reactivo, lo que aumentó significativamente la carga de trabajo. De esta forma, múltiples áreas de Team Cherry extendieron su escala, y esto aumentó el tiempo de desarrollo.

Su enemigo fue el tiempo

En general, Team Cherry simplemente subestimó su proyecto, pero en lugar de reducir la escala de la secuela, decidieron expandir cada elemento posible. El resultado fueron siete años de desarrollo, pero solo eso. No hubo alguna controversia, abuso por parte de un directivo, falta de dinero o renuncia de desarrolladores.

Afortunadamente, esto ha terminado, y el juego está listo para llegar a nuestras manos. Por último, pero no menos importante, Team Cherry también confirmó que Hollow Knight ha vendido más de 15 millones de unidades desde su lanzamiento en el 2018. Será interesante ver qué tal le irá a Silksong considerando la emoción del público por la secuela.

Te recordamos que Hollow Knight: Silksong llegará a PS4, PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 y PC, así como día uno en Game Pass, el 4 de septiembre del 2025. En temas relacionados, los fans reaccionan a la fecha de lanzamiento de este título. De igual forma, puedes conocer más sobre esta entrega aquí.

Nota el Autor:

Es raro escuchar este tipo de historias. La industria nos tiene tan mal acostumbrados que muchos esperaban un caos dentro de Team Cherry, pero el único crimen del estudio fue querer hacer un gran juego. Si bien muchos pueden criticar los siete años de desarrollo, recordemos que estamos hablando de un pequeño equipo independiente, no Naughty Dog.

Vía: Bloomberg