¡Ya sabemos cuándo llegará Hollow Knight: Silksong!

    Tuvimos que esperar siete años, pero Hollow Knight: Silksong ya tiene una fecha de lanzamiento exacta. Por medio de una presentación especial en el marco de Gamescom, Team Cherry ha confirmado que la esperada secuela de su juego de 2018 por fin estará disponible en consolas y PC el próximo mes de septiembre.

    Así es, Team Cherry ha confirmado que Hollow Knight: Silksong llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC el próximo 4 de septiembre. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, así correrá este título en Switch 2. 

    Nota del Autor:

    No puedo creer que finalmente pasó. Por casi una década, Hollow Knight: Silksong era uno de esos juegos que parecían imposible llegar a nuestras manos, pero esto cambiará en solo un par de meses. Lo interesante será ver si el trabajo de Team Cherry logrará sobrevivir las altas expectativas que muchos se han creado en todo este tiempo.

