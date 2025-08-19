¡Nuevo gameplay de Hollwo Knight: Silksong!

Hollow Knight: Silksong está en camino. Si bien Team Cherry compartirá más detalles sobre su esperado juego en solo unos días, durante la Opening Night Live de Gamescom del día de hoy tuvimos un nuevo gameplay de este título. Si bien el material es algo corto, es más que suficiente para emocionar a los jugadores.





En total, Geoff Keighley nos presentó 30 segundos completamente nuevos de Hollow Knight: Silksong. Si bien esto no es suficiente para calmar las ansias de muchos jugadores, este es el teaser perfecto para la presentación de Team Cherry que se llevará a cabo el próximo 21 de agosto.

Vía: Opening Night Live