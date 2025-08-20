Hollow Knight: Silksong tendrá modo a 120hz en Switch 2

Tras años sin información, Hollow Knight: Silksong ya está en camino, y por fin tenemos un nuevo gameplay de este título. Como parte del puesto de Nintendo y Xbox en Gamescom 2025, todos los asistentes han tenido la oportunidad de probar un demo del juego, y en el caso del Switch 2, se ha revelado que el trabajo de Team Cherry correrá a 120hz en la plataforma de la Gran N.

Como era de esperarse, múltiples personas han compartido material relacionado con el demo de Gamescom, y se ha confirmado que Hollow Knight: Silksong es compatible con pantallas que tengan soporte para 120hz, aunque esta opción también disminuye la resolución.

Pronto tendremos más información

Si bien durante la Opening Night Live de Gamescom tuvimos un pequeño vistazo al juego, el cual nos mostró nuevo material, pronto tendremos más detalles sobre Hollow Knight: Silksong, y es que esta semana se llevará a cabo una presentación especial, en donde todos los fans esperan que aquí se dé a conocer la fecha de lanzamiento de la esperada secuela.

Por el momento, solo nos queda esperar a que Team Cherry comparta más detalles sobre este juego, pero todo indica a que Hollow Knight: Silksong estará disponible a finales de este año. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, esto es lo que sabemos sobre el evento de esta semana.

Nota del Autor:

Ya no puedo esperar para Hollow Knight: Silksong. Para ser honesto, no tenía mucho interés por este título, pero al ver que este trabajo llegará a nuestras manos en cuestión de meses, ahora ya quiero jugar esta secuela en estos instantes.

Vía: Nintendo Everything