    Hollow Knight: Silksong tendrá modo a 120hz en Switch 2

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS20/08/2025 8:32 a. m.

    Tras años sin información, Hollow Knight: Silksong ya está en camino, y por fin tenemos un nuevo gameplay de este título. Como parte del puesto de Nintendo y Xbox en Gamescom 2025, todos los asistentes han tenido la oportunidad de probar un demo del juego, y en el caso del Switch 2, se ha revelado que el trabajo de Team Cherry correrá a 120hz en la plataforma de la Gran N.

    Como era de esperarse, múltiples personas han compartido material relacionado con el demo de Gamescom, y se ha confirmado que Hollow Knight: Silksong es compatible con pantallas que tengan soporte para 120hz, aunque esta opción también disminuye la resolución. 

    Pronto tendremos más información

    Si bien durante la Opening Night Live de Gamescom tuvimos un pequeño vistazo al juego, el cual nos mostró nuevo material, pronto tendremos más detalles sobre Hollow Knight: Silksong, y es que esta semana se llevará a cabo una presentación especial, en donde todos los fans esperan que aquí se dé a conocer la fecha de lanzamiento de la esperada secuela. 

    Por el momento, solo nos queda esperar a que Team Cherry comparta más detalles sobre este juego, pero todo indica a que Hollow Knight: Silksong estará disponible a finales de este año. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, esto es lo que sabemos sobre el evento de esta semana.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Ya no puedo esperar para Hollow Knight: Silksong. Para ser honesto, no tenía mucho interés por este título, pero al ver que este trabajo llegará a nuestras manos en cuestión de meses, ahora ya quiero jugar esta secuela en estos instantes.

    Vía: Nintendo Everything

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix