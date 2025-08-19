    Hollow Knight: Silksong tendrá una presentación especial esta semana

    Hollow Knight: Silksong es real. Aunque esta declaración puede sonar irreal para muchos, la realidad es que el trabajo de Team Cherry está en camino, y por fin sabemos cuándo tendremos más información sobre este esperado juego, ya que el estudio de Australia ha confirmado que esta semana se llevará a cabo una presentación especial.

    Por medio de sus redes sociales, Team Cherry ha confirmado que Hollow Knight: Silksong tendrá un anuncio especial el próximo 21 de agosto a las 7:30 AM (hora del Pacífico), u 8:30 AM (hora de la Ciudad de México). Todos los interesados pueden disfrutar de esta presentación en vivo desde el canal de YouTube del estudio.

    ¿Cuándo estará disponible Hollow Knight: Silksong

    Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta, se espera que Hollow Knight: Silksong esté disponible en algún punto de finales del 2025. De esta forma, muchos esperan que durante la ceremonia de la Opening Night Live de Gamescom que se llevará a cabo el día de hoy se dé a conocer esta información. De esta forma, la presentación del 21 de agosto daría a conocer más detalles sobre lo que nos espera en esta aventura.

    Notablemente, Jason Schreier, periodista de Bloomberg, ha revelado que el 21 de agosto también compartirá un reportaje en donde revelará por qué Hollow Knight: Silksong tardó siete años en desarrollo, un tiempo ridículamente largo que usualmente vemos en producciones AAA, no en indies, incluso con un gran renombre. 

    Recuerda, el 21 de agosto a las 8:30 AM (hora de la Ciudad de México) se llevará a cabo la presentación especial de Hollow Knight: Silksong. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, un demo de Hollow Knight: Silksong está en camino.

    Nota del Autor:

    Es increíble que, después de siete años, Hollow Knight: Silksong estará disponible este año. Se siente irreal tan solo pensar en por fin jugar el trabajo de Team Cherry después de tantos años. Lo interesante será ver si esta secuela logra vivir a las expectativas que gran parte de la comunidad se ha creado.

    Vía: Team Cherry 

