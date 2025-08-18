    Silksong podría aparecer en el Opening Night Live de Gamescom

    Dentro de un día más se llevará a cabo el Opening Night Live de Gamescom, en el cual se tendrá una conferencia extensa para conocer las novedades del mundo del videojuego, ya sea en títulos que llegarán en un par de semanas o algunos meses considerables que apuntan al 2026. Se espera que la escena indie también este presente, y con eso en mente, el nombre de Hollow Knight: Silksong no iba a quedarse fuera.

    La expectativa ha crecido aún más tras un guiño de su presentador, Geoff Keighley. El evento, que se extenderá por aproximadamente dos horas con anuncios, tráilers y sorpresas, podría convertirse en el escenario donde al fin se revele nuevo contenido del videojuego en desarrollo por parte de Team Cherry.

    Keighley encendió las especulaciones al compartir una publicación en redes sociales que muchos fans interpretaron como una alusión directa. La pista no pasó desapercibida, especialmente porque el conductor conoce de primera mano los anuncios que prepara la gala. Los seguidores de Hollow Knight, acostumbrados a bromear con la “nariz de payaso” para reflejar su frustración tras años de espera, reaccionaron de inmediato con entusiasmo y cautela.

    El meme del payaso, usado recurrentemente en redes, simboliza el desánimo de los aficionados cada vez que un gran evento transcurre sin noticias de Silksong. Por ello, la posibilidad de que el esperado título tenga un espacio en Gamescom ha encendido las teorías  las esperanzas de la comunidad.

    De igual manera, la confirmación no tardó en llegar. Imágenes desde la cabina de Nintendo revelan que Hollow Knight: Silksong tendrá demo jugable en Switch 2, lo que convierte al evento en un momento de alegría para los fans. La presencia del título en el piso de exhibición confirma que, después de años de silencio, la secuela finalmente llegará en 2025 como se reafirmó en eventos.

    Vía: GN

    Imagen

    Nota del autor: Ojalá revelen que el demo va para todo el mundo y no solo el evento. Falta poco tiempo para conocer todo, incluyendo su fecha.

