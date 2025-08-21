    La comunidad reacciona al lanzamiento de Hollow Knight: Silksong

    21/08/2025

    Muchos lo creían imposible, pero Hollow Knight: Silksong es una realidad, y llegará a nuestras manos el próximo 4 de septiembre, es decir, en solo unas semanas. Esto, como era de esperarse, ha creado todo tipo de reacciones por parte de la comunidad, quien por fin dejó de lado su maquillaje de payaso para celebrar que el esperado indie ya está en camino.

    Por medio de redes sociales, los fans reaccionaron de forma positiva al anuncio de Team Cherry. Desde hermosas ilustraciones, pasando por memes, hasta imágenes en donde podemos ver que el traje de payaso por fin ha sido retirado. De esta forma, aquí te presentamos las mejores reacciones de la comunidad.

    “Es hora de colgar el disfraz. La espera terminó”.

    “Déjalo atrás”

    “ES REAL”.

    “¡FINALMENTE!”

    Silksong

    ¡Silksong es reeeeeal!”

    “Adiós a los chistes de “Silksong es falso” y de maquillaje de payaso”.

    Hollow Knight: Silksong está en camino

    Por medio de un tráiler compartido el día de hoy, se ha confirmado que Hollow Knight: Silksong estará disponible en PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y PC, así como día uno en Game Pass, el próximo 4 de septiembre del 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, así correrá este título en Switch 2.

    Imagen

    Nota del Autor:

    No puedo creer que en unas semanas este juego estará disponible. Silksong pasó de ser un mito para algunos, a ser una experiencia por la cual todos están emocionados. La cuestión será ver si el título es capaz de alcanzar y superar las grandes expectativas que muchos tienen.

