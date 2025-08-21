No habrá reseñas de prensa de Hollow Knight: Silksong

Los que ayudaron tienen la prioridad

El mundo del gaming está fiesta, ya que durante Gamescom 2025 se reveló la fecha de lanzamiento de Hollow Knight: Silksong, esto después de muchos años de espera y momentos en los que la empresa desarrolladora estuvo en absoluto silencio. Sin embargo, el día elegido fue bastante parecido a un shadow drop, y entra la duda de si la prensa le hará reseña o si llegará directo para ser evaluado por todo el público.

L os jugadores deberán esperar un poco más si desean leer análisis antes de ponerle las manos encima. De acuerdo con información reciente, Team Cherry decidió que el título no se enviará anticipadamente a la prensa especializada, por lo que no habrá comentarios disponibles en el día de su estreno.

La decisión fue confirmada por el periodista Jason Schreier, quien explicó que los desarrolladores consideraron injusto que los críticos tuvieran acceso previo al juego antes que los patrocinadores de Kickstarter y la comunidad en general. Por ello, las primeras review llegarán después del lanzamiento, una medida que, aunque poco común, busca dar igualdad de acceso a todos los seguidores.

Algunos medios que tuvieron la oportunidad de probar un avance destacaron que Silksong mantiene la esencia del título original, aunque introduce cambios en el diseño que refrescan la experiencia. Sin embargo, esos adelantos parecen ser la única referencia que tendrán los fans hasta que el juego esté disponible para todo el público.

Aunque la falta de reseñas podría generar cierta incertidumbre en quienes suelen guiarse por la crítica, hay jugadores que celebran la decisión, especialmente aquellos preocupados por posibles spoilers. Con todo, la expectativa se mantiene intacta, y la secuela promete ser uno de los estrenos más comentados dentro del género Metroidvania.

Recuerda que Hollow Knight: Silksong se lanza el 4 de septiembre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 1 y 2, y PC.

Vía: PCG

Nota del autor: Yo tengo la duda de cuánto costará el juego. Menos mal que cuento con Game Pass de PC, hasta que salga en físico.