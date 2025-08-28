    Starfield tendrá una nueva expansión

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS28/08/2025 9:49 a. m.

    Aunque ya han pasado dos años desde el lanzamiento de Starfield, Bethesda aún no está listo para abandonar esta producción. De esta forma, se ha revelado que los desarrolladores ya trabajan en un nuevo DLC para la historia, así como una serie de mejoras gratuitas que estarán disponibles en un futuro aún no especificado.

    Por medio de un nuevo video, Tim Lamb, productor creativo principal del estudio, ha confirmado que Bethesda actualmente está trabajando en una nueva expansión para la historia de Starfield. Lamentablemente, no se compartieron detalles sobre el contenido que nos espera, así como la fecha de lanzamiento de este DLC.

    Más contenido para Starfield

    Junto al DLC, Lamb también ha revelado que Starfield recibirá una actualización gratuita, la cual expandirá sustancialmente el viaje en el espacio, ofreciendo nuevas formas de recorrer los planetas. Lamentablemente, al igual que la expansión, por el momento no hay información sobre la fecha de lanzamiento de este contenido, y los detalles siguen siendo un misterio.

    Aunque Bethesda aún no puede hablar sobre la fecha de lanzamiento de estas novedades, rumores han señalado que todo esto podría estar disponible en la primavera del 2026, coincidiendo con el lanzamiento de la versión de PlayStation 5, algo que tampoco se ha confirmado, pero parece que podría ser anunciado en cualquier momento.

    Solo nos queda esperar para ver qué es lo que Bethesda tiene planeado para los fans, especial para aquellos que no pueden esperar para ver qué sucederá en el nuevo DLC, y cómo funcionará la exploración espacial en un futuro. En temas relacionados, Starfield podría llegar al Switch 2. De igual forma, esto es lo que sabemos sobre el lanzamiento de este título en PS5.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Considerando que han pasado dos años desde el lanzamiento de Starfield, suena extraño que el juego reciba una expansión para la historia, especialmente al tomar en cuenta su reputación. Sin embargo, para los fans estas son grandes noticias, y es algo que alimenta todos los rumores de un lanzamiento en PS5 y Switch 2.

    Vía: Bethesda.

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix