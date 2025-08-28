Starfield tendrá una nueva expansión

Aunque ya han pasado dos años desde el lanzamiento de Starfield, Bethesda aún no está listo para abandonar esta producción. De esta forma, se ha revelado que los desarrolladores ya trabajan en un nuevo DLC para la historia, así como una serie de mejoras gratuitas que estarán disponibles en un futuro aún no especificado.

Por medio de un nuevo video, Tim Lamb, productor creativo principal del estudio, ha confirmado que Bethesda actualmente está trabajando en una nueva expansión para la historia de Starfield. Lamentablemente, no se compartieron detalles sobre el contenido que nos espera, así como la fecha de lanzamiento de este DLC.

Más contenido para Starfield

Junto al DLC, Lamb también ha revelado que Starfield recibirá una actualización gratuita, la cual expandirá sustancialmente el viaje en el espacio, ofreciendo nuevas formas de recorrer los planetas. Lamentablemente, al igual que la expansión, por el momento no hay información sobre la fecha de lanzamiento de este contenido, y los detalles siguen siendo un misterio.

Aunque Bethesda aún no puede hablar sobre la fecha de lanzamiento de estas novedades, rumores han señalado que todo esto podría estar disponible en la primavera del 2026, coincidiendo con el lanzamiento de la versión de PlayStation 5, algo que tampoco se ha confirmado, pero parece que podría ser anunciado en cualquier momento.

Solo nos queda esperar para ver qué es lo que Bethesda tiene planeado para los fans, especial para aquellos que no pueden esperar para ver qué sucederá en el nuevo DLC, y cómo funcionará la exploración espacial en un futuro. En temas relacionados, Starfield podría llegar al Switch 2. De igual forma, esto es lo que sabemos sobre el lanzamiento de este título en PS5.

Nota del Autor:

Considerando que han pasado dos años desde el lanzamiento de Starfield, suena extraño que el juego reciba una expansión para la historia, especialmente al tomar en cuenta su reputación. Sin embargo, para los fans estas son grandes noticias, y es algo que alimenta todos los rumores de un lanzamiento en PS5 y Switch 2.

Vía: Bethesda.