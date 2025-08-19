    Rumor: La llegada de Starfield a Switch 2 sería inminente

    19/08/2025 7:12 p. m.

    Desde hace ya casi un par de años se ha estado mencionando de forma constante que uno de los últimos juegos estrella de Bethesda, Starfield, estaría llegando a más plataformas, puesto que hasta este momento en los aspectos de consola solo se puede probar en Xbox Series X/S. Primero se mencionó que de forma inminente aterrizará en PlayStation 5, y ahora se habla de otro dispositivo que llegó al mercado este año.

    Según recientes reportes, el título en cuestión se lanzará en Switch 2. El analista Nate the Hate, conocido por adelantar información sobre lanzamientos no anunciados, aseguró que el RPG espacial de Bethesda se sumará al line-up de la plataforma durante 2026.

    De confirmarse, Starfield compartiría calendario con Indiana Jones and the Great Circle, juego que Microsoft y Bethesda ya presentaron oficialmente para la híbrida durante Gamescom. El dato cobra mayor fuerza al considerar que varios informes previos también señalan una llegada del título a PlayStation 5 como ya dijimos, lo que marcaría un nuevo paso en la estrategia multiplataforma de Xbox.

    Los rumores se amplían con menciones a otros posibles estrenos de Microsoft en la consola de Nintendo, entre ellos Diablo IV, Halo: The Master Chief Collection y Microsoft Flight Simulator. Esta apertura supondría una de las colaboraciones más amplias entre ambas compañías, con franquicias tradicionalmente asociadas a Xbox dando el salto a un nuevo ecosistema.

    Phil Spencer reiteró recientemente la intención de apoyar a Switch 2, recordando que ya lo hicieron en menor medida con la generación anterior. “Nintendo ha sido un gran socio y creemos que es una vía única para acercarnos a jugadores que no están en PC ni en Xbox”, declaró, reforzando la expectativa de que el catálogo de la nueva consola incluya varios pesos pesados del portafolio de Xbox, pues para empezar, Gears of War ya casi llega a Sony.

    Vía: VGC

    Nota del autor: Si se anunció Indiana Jones, creo que ya nada es imposible a este punto.

