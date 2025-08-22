¡Aparece el precio del ROG Xbox Ally en México!

Los precios dependen de la versión

Durante Gamescom 2025 se confirmó la llegada de ROG Xbox Ally a México, la primera portátil desarrollada en conjunto entre Microsoft y Asus. El dispositivo estará disponible a partir del 16 de octubre en dos modelos distintos, marcando la entrada de Xbox al competitivo mercado de consolas portátiles.

Aunque las empresas aún no han revelado el precio oficial, Amazon México adelantó las posibles cifras a través de su tienda oficial: el modelo estándar con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento aparece listado en $12,499 pesos, mientras que la versión ROG Xbox Ally X, con 24 GB de RAM y 1 TB de capacidad, alcanza los $19,999 pesos . Estos precios resultan más altos que una consola de nueva generación, aunque se alinean con las filtraciones internacionales de $599 y $899 dólares, respectivamente.

El hecho de que los listados provengan de la propia ASUS en Amazon México otorga mayor credibilidad a la información, ya que no se trata de una simple filtración anónima. Además, ambas versiones ya pueden reservarse en línea, aunque por ahora no se ha confirmado la fecha exacta de entrega para los compradores.

Según Microsoft, la razón por la que aún no han anunciado el precio definitivo se debe a un análisis de las “condiciones macroeconómicas” actuales. Esto significa que factores como los impuestos, la inflación y los ajustes fiscales en cada región podrían influir en el costo final de la portátil, por lo que no se descartan modificaciones de última hora antes de su lanzamiento.

Por ahora deberemos esperar a que salga más información oficial de ROG Xbox Ally en el país.

Vía: XTK

Nota del autor: No queda claro si fue una preventa o una equivocación. Pero el hecho de que estuvo en Amazon es innegable.



