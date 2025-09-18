    Se filtra el sistema operativo del ROG Xbox Ally

    18/09/2025

    A poco tiempo de que se ponga a la venta

    Este año marca un punto inflexión para Microsoft, dado que dentro de algunas semanas más se estará lanzando el nuevo ROG Xbox Ally, consola portátil que en colaboración con ASUS, busca tener integrados programas importantes como Game Pass y que así millones de usuarios puedan disfrutar los mejores juegos cuando quieran. Sin embargo, hay quienes ya tienen el aparato en sus manos, por lo que por obvias razones, las filtraciones no se harían esperar.

    La consola portátil ya genera conversación por una filtración de su sistema operativo. El dispositivo integrará Windows 11 con una capa adicional llamada Xbox FSE (Full Screen Experience), pensada para optimizar el rendimiento al reducir procesos en segundo plano y mejorar la estabilidad de los juegos.

    Lo llamativo es que, antes de su salida al mercado, usuarios aprovecharon la actualización preliminar de Windows 11 25H2 para instalar Xbox FSE en otros equipos. De acuerdo con reportes recogidos, esta adaptación permite ejecutar títulos desde la aplicación de Xbox y obtener algunos FPS extra, aunque prescindiendo de funciones clave como el explorador de Windows.

    Sin embargo, se trata de un procedimiento no oficial que modifica archivos internos del sistema operativo. Esto implica riesgos serios, como fallos críticos, vulnerabilidades y hasta la necesidad de reinstalar Windows desde cero con la consecuente pérdida de información. Aun así, en foros como Reddit ya circulan guías detalladas sobre cómo realizar la instalación.

    Más allá de esta filtración, Xbox FSE no será exclusivo del ROG Xbox Ally. Lenovo confirmó que su próxima Legion GO Gen 2 será compatible con esta tecnología desde el lanzamiento, por lo que no es algo que se pueda considerar como exclusivo de tan esperada consola.

    El 15 de octubre se lanza el dispositivo en dos versiones.

    Vía: XTK

    Imagen

    Nota del autor: Será interesante ver los videos en el que se analice el aparato de forma profunda. Ya no queda mucho tiempo para que eso pase.

