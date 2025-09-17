El demo de Little Nightmares III ya está disponible

El próximo 10 de octubre por fin estará disponible Little Nightmares III. Si no puedes esperar para disfrutar de la versión final, te dará gusto escuchar que un demo ya está disponible para todos los interesados en PC y consolas. Con esto, el público tendrá la oportunidad de probar esta entrega y descubrir si la propuesta de Bandai Namco es para ellos o no.

Si bien el demo nos da una idea de la aproximación de Supermassive Games a este concepto, es importante mencionar que el progreso que logres aquí no se podrá transferir a la versión final. De igual forma, este adelanto nos permitirá disfrutar de la experiencia en compañía de un amigo, una de las características principales de la secuela.

La espera terminará pronto

En Little Nightmares III, dos jóvenes amigos se pierden en un mundo aterrador, no apto para niños. Si no encuentran la salida de este lugar sin salida, estarán condenados a un destino peor que la muerte. Tomamos el control de Low y Alone, mejores amigos desde que se conocieron en esta pesadilla solitaria. Cada uno posee su propio objeto icónico: un arco para Low y una llave inglesa para Alone.

Te recordamos que Little Nightmares III estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 y PC el 10 de octubre del 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta entrega aquí. De igual forma, este es nuestro gameplay de Little Nightmares II.

Vía: Bandai Namco