Más juegos llegarán al catálogo de Xbox Game Pass en septiembre

El servicio sigue recibiendo muchos juegos

Estamos exactamente a la mitad del mes de septiembre, justo cuando están llegando grandes lanzamientos a la industria del videojuego, pues para empezar hace nada llegó el esperado Hollow Knight: Silksong, mismo que inclusive se integró al catálogo de Xbox Game Pass. Hablando justamente de dicho servicio, se acaba de anunciar la incorporación de más juegos para los próximos días, por lo que los fans estarán contentos con la noticia.

Microsoft ha confirmado una nueva oleada de títulos para la segunda mitad de septiembre de 2025, con un total de 13 videojuegos que llegarán a sus diferentes planes de suscripción, incluyendo Game Pass Standard, Ultimate y PC. La lista abarca géneros tan variados como la estrategia, la fantasía, los roguelike y hasta experiencias familiares.

Entre los lanzamientos más destacados se encuentra la llegada de Call of Duty: Modern Warfare III, disponible el 17 de septiembre, así como la incorporación de éxitos como Hades (19 de septiembre) y Visions of Mana (25 de septiembre). Además, clásicos como Lara Croft and the Guardian of Light también se sumarán al catálogo el 30 de septiembre, reforzando la oferta de aventuras y acción para los suscriptores.

Otros estrenos incluyen propuestas como For the King II, Overthrown, Deep Rock Galactic: Survivor, Frostpunk 2, Endless Legend 2, Sworn, y Sopa – Tale of the Stolen Potato, este último disponible a partir del 7 de octubre. La diversidad de esta tanda refleja la estrategia de Xbox por mantener un flujo constante de títulos reconocidos y nuevas apuestas independientes dentro de su servicio.

Finalmente, Xbox anunció que Game Pass Core también recibirá novedades el 1 de octubre. Los jugadores podrán disfrutar de Cities: Skylines – Remastered, Disney Dreamlight Valley y Warhammer 40.000: Darktide, ampliando así las opciones para quienes se suscriben al plan más básico. Con este calendario, septiembre cierra con fuerza para Game Pass, consolidando su papel como uno de los servicios de suscripción más completos del mercado.

Además, no olvidemos que en Octubre llega Ninja Gaiden 4.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Sin duda hay mucho que jugar durante el mes, ya que también habrá grandes estrenos. No nos vamos a dar abasto.