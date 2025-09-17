Filtración revela remake de Yakuza 3

La próxima semana, Ryu Ga Gotoku llevará a cabo una presentación digital previo a Tokyo Game Show. Si bien muchos pensaban que aquí solo se mostrarían Stranger than Heaven y el nuevo Virtua Fighter, una filtración en el sitio oficial del estudio de SEGA ha revelado que en el evento se revelaría Yakuza Kiwami 3, remake de la amada entrega de 2009.

Recientemente, RGG Studio actualizó su sitio oficial para mostrar algunos de los productos que llevarán a Tokyo Game Show. En lo que respecta a la serie de Like a Dragon, aquí se hace mención de Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2 y Yakuza Kiwami 3. Los fans inmediatamente se dieron cuenta de esto, y el estudio ha eliminado cualquier rastro del juego sin anunciar.

Remake de Yakuza 3

Si bien esto solo pudo ser un error del estudio, todo indica a que un remake de Yakuza 3 ya está en desarrollo, y tendríamos el primer vistazo a este proyecto durante el RGG Summit de la siguiente semana. Esto ha emocionado a la comunidad, quienes han pedido este trabajo desde hace varios años. Junto a esto, Xbox llevará a cabo una presentación especial durante TGS, y la división de Microsoft ha gozado de una buena relación con SEGA, por lo que este título también podría aparecer en este evento.

La serie de Kiwami son remakes de los juegos clásicos de Yakuza usando el motor gráfico de RGG Studio. La tercera entrega en particular ha sido el centro de varias conversaciones dentro de la comunidad. Algunos aman su historia y la posibilidad de visitar Okinawa, mientras que otros odian su combate y la forma en la que los eventos transcurren.

Nueva oportunidad

Con un remake, RGG Studio tiene la oportunidad de actualizar el combate y solucionar algunos de los problemas estructurales con la historia, convirtiendo a este título en la versión definitiva de esta entrega. Te recordamos que el RGG Summit se llevará a cabo el 24 de septiembre, y parece que será un evento que los fans no se quieren perder. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo vistazo del siguiente Virtua Fighter. De igual forma, Yakuza Kiwami 2 llegará a Nintendo Switch 2.

Nota del Autor:

Yakuza Kiwami 3 suena como un sueño hecho realidad. El juego original no es perfecto, con un combate poco amigable y un ritmo narrativo que no todos aman. De esta forma, el remake tiene el potencial de cambiar esto y ofrecer la versión definitiva de una de las experiencias más amadas de toda la serie.

Vía: Reddit