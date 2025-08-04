    Primer gameplay del nuevo Virtua Fighter

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS04/08/2025 10:40 a. m.

    Después de más de una década con Virtua Fighter 5, SEGA por fin está listo para entregarnos el siguiente capítulo en esta serie. De esta forma, RGG Studio, el mismo equipo encargado de Like a Dragon, está desarrollando una nueva entrega, conocida actualmente como New VIRTUA FIGHTER Project, el cual ha estrenado un nuevo vistazo durante EVO 2025.

    El fin de semana se llevó a cabo EVO 2025 y, al igual que otras compañías, SEGA aprovechó este espacio para compartir un nuevo vistazo de New VIRTUA FIGHTER Project, en donde podemos ver a Akira y Stella peleando en lo que parece ser el escenario de entrenamiento. Aunque no hay mucho contexto para esta escena, el avance deja en claro el ritmo y el nivel técnico que esta entrega tiene para nosotros.

    ¿Qué es Virtua Fighter?

    A lo largo de los años, la serie de Virtua Fighter se ha caracterizado por ofrecer un sistema de combate que, si bien nos ofrece una serie de movimientos que pocos podemos hacer, siempre ha estado basado en técnicas realistas. De esta forma, RGG Studio tiene la tarea de llevar esta serie a un nuevo público y a una escena competitiva llena de grandes rivales.

    ¿Cuándo estará disponible New VIRTUA FIGHTER Project?

    Si bien por el momento aún no sabemos cuándo es que New VIRTUA FIGHTER Project llegará a nuestras manos. SEGA ha dejado en claro que tendremos más información sobre este título durante Tokyo Game Show, el cual se llevará a cabo entre el 25 y 28 de septiembre. Considerando que esta entrega fue revelada hace más de un año, es probable que durante este evento se dé a conocer la fecha de lanzamiento de este título, o al menos su ventana de lanzamiento.

    Solo nos queda esperar para ver qué es lo que SEGA tiene planeado para nosotros, pero todo indica a que RGG Studio está haciendo un gran trabajo con New VIRTUA FIGHTER Project. En temas relacionados, una nueva versión de Virtua Fighter 5 llega a consolas. De igual forma, este es el otro proyecto en el que RGG Studio está trabajando.

    Nota del Autor:

    Nunca he sido un gran fan de Virtua Fighter, pero es indiscutible el impacto y la importancia de la serie en el mundo de los juegos de pelea. Solo espero que esta nueva entrega logre tener un buen lugar en la industria, algo que se merece bastante.

    Vía: SEGA

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media