Primer gameplay del nuevo Virtua Fighter

Después de más de una década con Virtua Fighter 5, SEGA por fin está listo para entregarnos el siguiente capítulo en esta serie. De esta forma, RGG Studio, el mismo equipo encargado de Like a Dragon, está desarrollando una nueva entrega, conocida actualmente como New VIRTUA FIGHTER Project, el cual ha estrenado un nuevo vistazo durante EVO 2025.

El fin de semana se llevó a cabo EVO 2025 y, al igual que otras compañías, SEGA aprovechó este espacio para compartir un nuevo vistazo de New VIRTUA FIGHTER Project, en donde podemos ver a Akira y Stella peleando en lo que parece ser el escenario de entrenamiento. Aunque no hay mucho contexto para esta escena, el avance deja en claro el ritmo y el nivel técnico que esta entrega tiene para nosotros.

¿Qué es Virtua Fighter?

A lo largo de los años, la serie de Virtua Fighter se ha caracterizado por ofrecer un sistema de combate que, si bien nos ofrece una serie de movimientos que pocos podemos hacer, siempre ha estado basado en técnicas realistas. De esta forma, RGG Studio tiene la tarea de llevar esta serie a un nuevo público y a una escena competitiva llena de grandes rivales.

¿Cuándo estará disponible New VIRTUA FIGHTER Project?

Si bien por el momento aún no sabemos cuándo es que New VIRTUA FIGHTER Project llegará a nuestras manos. SEGA ha dejado en claro que tendremos más información sobre este título durante Tokyo Game Show, el cual se llevará a cabo entre el 25 y 28 de septiembre. Considerando que esta entrega fue revelada hace más de un año, es probable que durante este evento se dé a conocer la fecha de lanzamiento de este título, o al menos su ventana de lanzamiento.

Solo nos queda esperar para ver qué es lo que SEGA tiene planeado para nosotros, pero todo indica a que RGG Studio está haciendo un gran trabajo con New VIRTUA FIGHTER Project. En temas relacionados, una nueva versión de Virtua Fighter 5 llega a consolas. De igual forma, este es el otro proyecto en el que RGG Studio está trabajando.

Nota del Autor:

Nunca he sido un gran fan de Virtua Fighter, pero es indiscutible el impacto y la importancia de la serie en el mundo de los juegos de pelea. Solo espero que esta nueva entrega logre tener un buen lugar en la industria, algo que se merece bastante.

Vía: SEGA