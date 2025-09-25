Se actualiza el estreno de la secuela de Demon Slayer: Castillo Infinito

La parte dos puede estar más cerca de lo planeado

Definitivamente la película de Demon Slayer: Castillo Infinito se convirtió en todo un fenómeno mundial, dado que millones de personas han asistido a su sala de cine favorita para ver este primer enfrentamiento de Tanjiro y los cazadores contra los subordinados más fuertes de Muzan. El final dejó un vacío importante en los entusiastas, y se preguntan cuándo va a llegar a la siguiente parte, duda que tal vez ya fue respondida.

Como mencionamos, la secuela de la exitosa película de anime ya está generando expectativa entre los fans, mientras el primer filme sigue arrasando en taquillas con más de $555 millones de dólares recaudados a nivel mundial. La producción de la continuación, a cargo de Ufotable con el respaldo de Sony y Aniplex, aún se encuentra en desarrollo, por lo que los seguidores deberán esperar para ver la historia avanzar en la pantalla grande.

Aunque aún no hay fecha oficial, se espera que Demon Slayer: Castillo Infinito llegue a los cines en algún momento de 2027. Rahul Purini, CEO de Crunchyroll, señaló que los socios del proyecto aún no han definido las fechas, pero aseguró que existe la urgencia de ofrecer nuevas entregas a los fans lo antes posible, respetando los tiempos de animación que caracterizan la calidad de la saga.

La producción enfrenta el desafío de mantener el altísimo nivel de animación que hizo famosa a la franquicia, lo que implica períodos prolongados de trabajo para los animadores. Aun así, la expectativa sigue creciendo, ya que la trilogía promete cerrar la historia de Koyoharu Gotouge en pantalla, continuando con la narrativa épica que tanto ha cautivado al público.

Mientras se espera la llegada de la nueva película, los fans pueden continuar disfrutando del manga, que ya concluyó, para seguir la historia completa de Tanjiro, Nezuko y los cazadores de demonios antes de lo visto en Demon Slayer: Castillo Infinito. La saga continúa consolidándose como un fenómeno global dentro del anime y si se acepta la proyección en china, es muy posible que los números tengan otro gran aumento.

Nota del autor: La verdad ya estoy desesperado por ver la siguiente parte. Ojalá a lo mucho se tarde un año y medio.