Explican por qué las compañías de juegos hacen tantos remakes

Son mejor preferidos que los productos nuevos

Un nuevo estudio ha puesto en cifras la creciente popularidad de los remakes y remasters en la industria de los videojuegos. De acuerdo con la consultora MTM, el 90% de los jugadores en Estados Unidos y Reino Unido ha jugado al menos uno de estos títulos en los últimos 12 meses, lo que explica por qué cada vez más compañías destinan millonarias inversiones a este tipo de producciones.

El informe, titulado Remake vs Innovate: Is the past the future of gaming?, fue publicado el 15 de septiembre de 2025 y se realizó tras entrevistar a 1,500 jugadores de ambos países. En él se diferencia entre remake, una reinterpretación desde cero con gráficos y mecánicas renovadas, y remaster, definido como una versión mejorada del original sin alterar su jugabilidad principal. Bajo esta clasificación, el 85% de los jugadores que disfrutaron estas ediciones modernas nunca había probado la versión clásica.

El atractivo de estas reediciones se confirma con otro dato: el 76% de los encuestados considera que tanto remakes como remasters son productos necesarios. Entre los estrenos recientes que han captado la atención del público se encuentran The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater y Silent Hill 2, entre otros. No está de más decir, que todavía faltan juegos por llegar como Dragon Quest VII Reimagined o la tercera parte de Final Fantasy VII Remake.

Aunque muchos jugadores valoran la posibilidad de revivir recuerdos y emociones a través de estas reediciones, un sector de la comunidad advierte que el auge de estos proyectos podría convertirse en un camino fácil para los estudios, limitando la llegada de propuestas originales que aporten frescura y nuevas historias al medio.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Quizá sea hora de crear juegos nuevos. La verdad espero mejor estos proyectos a que saquen los refritos.



