Anuncian remake del segundo Panzer Dragoon

    Regresa después de muchos años

    Estamos ante una época en la que muchos clásicos de SEGA están regresando a la vida, el ejemplo más claro es Shinobi, del cual tuvimos un nuevo lanzamiento hace pocas semanas, dejando claro el mensaje de que no todo debe ser Sonic y Yakuza por parte de la empresa azul. Con esta información en mente, se dieron buenas nuevas para quienes fueron amantes de la consola Saturn, pues una saga shooter muy querida de la misma regresará próximamente.

    Panzer Dragoon II Zwei: Remake ya es oficial y llegará a prácticamente todas las plataformas disponibles en la actualidad. El clásico shooter sobre rieles estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (Steam y GOG) a un precio de $24.99 dólares, según confirmaron Forever Entertainment junto con los desarrolladores MegaPixel Studio y Storm Trident. Por ahora no se reveló la fecha exacta de lanzamiento.

    El juego se podrá probar por primera vez en el Tokyo Game Show 2025, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre en el centro de convenciones Makuhari Messe en Chiba, Japón. Será la oportunidad para que los fans experimenten en directo la nueva versión de uno de los títulos más recordados de la era de SEGA Saturn.

    En esta edición renovada, los jugadores se pondrán en la piel de Jean Jacque Lundi, un joven jinete que viaja junto a su dragón Lagi a través de un mundo repleto de ruinas, civilizaciones perdidas y batallas épicas. La jugabilidad mantiene la esencia de los combates sobre rieles, pero con añadidos como el Ataque Berserk, múltiples rutas dentro de los niveles, y un sistema en el que la evolución del dragón dependerá del rendimiento del jugador.

    El remake contará además con gráficos mejorados, dos esquemas de control (clásico y moderno), y una banda sonora que incluye tanto la música original como una versión remasterizada a cargo de Saori Kobayashi. Tras completar la campaña principal, se podrá acceder a la Caja de Pandora, con opciones y variantes adicionales que aumentarán la rejugabilidad del título.

    Vía: Gematsu

    Imagen

    Nota del autor: Me queda pendiente probar la primera parte de estos remakes. Espero jugarlo a tiempo para entrar de lleno al segundo.

     

