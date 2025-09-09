    Llega la primera actualización de Hollow Knight: Silksong

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS09/09/2025 8:12 a. m.

    Aunque Hollow Knight: Silksong no lleva ni una semana en el mercado, Team Cherry ha hecho todo lo posible por ofrecer la mejor experiencia posible. Es así que el primer gran parche de este título llegará en solo unos días. Entre todos los arreglos que aquí encontramos, esta actualización hace una serie de cambios a la dificultad del título.

    Por medio de su cuenta en Steam, Team Cherry reveló que el parche 1.0.28470 para Hollow Knight: Silksong estará disponible a mediados de la próxima semana. Sin embargo, aquellos que juegan en PC, ya pueden acceder a estas mejoras por medio de una beta pública en Steam y GOG. Además de solucionar un par de problemas, también se ha realizado un ajuste a la dificultad en las batallas contra Moorwing y Sister Splinter, las cuales ahora son un poco más fáciles. Estos son los cambios:

    • Se solucionó la situación en la que los jugadores podían permanecer sin capa tras la secuencia de escape de la Losa.
    • Se solucionó que el deseo "Operación Infestación" a menudo no se pudiera completar al final del juego.
    • Se solucionó que el deseo "Bestia en las Campanas" no se pudiera completar al invocar a Bestia Campana en el Camino de la Campana de Aguasturbias al final del juego.
    • Se solucionó que el jugador se quedara atascado flotando tras rebotar hacia abajo en ciertos proyectiles.
    • Se solucionó que las entregas de mensajería a veces fueran inaccesibles en el Acto 3.
    • Se solucionó que la vinculación de artesanía se comportara incorrectamente en los recuerdos.
    • Se solucionó el bloqueo suave de la herramienta de desvío de encaje al comienzo de la batalla en los Muelles Profundos.
    • Se solucionó que los Cortasetos de Seda en la Capilla del Segador a veces se atascaran fuera de los límites.
    • Se solucionó que los Espejos Garra dejaran a Avispón invertido si recibía daño durante un momento específico mientras estaban vinculados.
    • Se solucionó que el Pico de Soplón no otorgara rosarios ni fragmentos de caparazón como estaba previsto.
    • Se eliminó la opción de anulación de flotación (abajo + salto, después de que el jugador tuviera la Capa de Faydown).
    • Ligera reducción de la dificultad en los jefes del juego inicial, Moorwing y Sister Splinter. Reducción del daño de los Talladores de Arena.
    • Ligero aumento de la escala del Colisionador de Vainas de Guisantes.
    • Ligera reducción de los precios de Bellway y Bell Bench a mitad del juego.
    • Ligero aumento de las recompensas de rosario por reliquias y cilindros de salmo.
    • Aumento de las recompensas de rosario por entregas de mensajería.
    • Varias correcciones y ajustes adicionales.

    Más ajustes en camino

    Junto a esto, Team Cherry confirmó que ya están trabajando en un segundo parche para Silksong. Lamentablemente, por el momento se desconoce cuándo es que esta actualización estará disponible, y qué cambios ofrecerá. Recordemos que desde su lanzamiento, múltiples jugadores se han quejado de la alta dificultad, por lo que podríamos ver una serie de modificaciones relacionadas con este tema.

    Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Hollow Knight: Silksong, el cual probablemente también reciba DLC en un futuro. En temas relacionados, desarrolladores expresan su preocupación por el precio de Silksong. De igual forma, piratas piden que compres este juego.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Considerando que Hollow Knight tuvo tres expansiones gratuitas, no suena descabellado pensar que Silksong tenga contenido adicional, ya sea que cueste o sea gratuito. Lo interesante será ver cómo es que Team Cherry expande lo que ya parece ser un extenso mundo.

    Vía: IGN 

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix