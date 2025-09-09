Llega la primera actualización de Hollow Knight: Silksong

Aunque Hollow Knight: Silksong no lleva ni una semana en el mercado, Team Cherry ha hecho todo lo posible por ofrecer la mejor experiencia posible. Es así que el primer gran parche de este título llegará en solo unos días. Entre todos los arreglos que aquí encontramos, esta actualización hace una serie de cambios a la dificultad del título.

Por medio de su cuenta en Steam, Team Cherry reveló que el parche 1.0.28470 para Hollow Knight: Silksong estará disponible a mediados de la próxima semana. Sin embargo, aquellos que juegan en PC, ya pueden acceder a estas mejoras por medio de una beta pública en Steam y GOG. Además de solucionar un par de problemas, también se ha realizado un ajuste a la dificultad en las batallas contra Moorwing y Sister Splinter, las cuales ahora son un poco más fáciles. Estos son los cambios:

Se solucionó la situación en la que los jugadores podían permanecer sin capa tras la secuencia de escape de la Losa.

Se solucionó que el deseo "Operación Infestación" a menudo no se pudiera completar al final del juego.

Se solucionó que el deseo "Bestia en las Campanas" no se pudiera completar al invocar a Bestia Campana en el Camino de la Campana de Aguasturbias al final del juego.

Se solucionó que el jugador se quedara atascado flotando tras rebotar hacia abajo en ciertos proyectiles.

Se solucionó que las entregas de mensajería a veces fueran inaccesibles en el Acto 3.

Se solucionó que la vinculación de artesanía se comportara incorrectamente en los recuerdos.

Se solucionó el bloqueo suave de la herramienta de desvío de encaje al comienzo de la batalla en los Muelles Profundos.

Se solucionó que los Cortasetos de Seda en la Capilla del Segador a veces se atascaran fuera de los límites.

Se solucionó que los Espejos Garra dejaran a Avispón invertido si recibía daño durante un momento específico mientras estaban vinculados.

Se solucionó que el Pico de Soplón no otorgara rosarios ni fragmentos de caparazón como estaba previsto.

Se eliminó la opción de anulación de flotación (abajo + salto, después de que el jugador tuviera la Capa de Faydown).

Ligera reducción de la dificultad en los jefes del juego inicial, Moorwing y Sister Splinter. Reducción del daño de los Talladores de Arena.

Ligero aumento de la escala del Colisionador de Vainas de Guisantes.

Ligera reducción de los precios de Bellway y Bell Bench a mitad del juego.

Ligero aumento de las recompensas de rosario por reliquias y cilindros de salmo.

Aumento de las recompensas de rosario por entregas de mensajería.

Varias correcciones y ajustes adicionales.

Más ajustes en camino

Junto a esto, Team Cherry confirmó que ya están trabajando en un segundo parche para Silksong. Lamentablemente, por el momento se desconoce cuándo es que esta actualización estará disponible, y qué cambios ofrecerá. Recordemos que desde su lanzamiento, múltiples jugadores se han quejado de la alta dificultad, por lo que podríamos ver una serie de modificaciones relacionadas con este tema.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Hollow Knight: Silksong, el cual probablemente también reciba DLC en un futuro. En temas relacionados, desarrolladores expresan su preocupación por el precio de Silksong. De igual forma, piratas piden que compres este juego.

Nota del Autor:

Considerando que Hollow Knight tuvo tres expansiones gratuitas, no suena descabellado pensar que Silksong tenga contenido adicional, ya sea que cueste o sea gratuito. Lo interesante será ver cómo es que Team Cherry expande lo que ya parece ser un extenso mundo.

Vía: IGN