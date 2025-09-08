Desarrolladores expresan su preocupación por el precio de Silksong

Hollow Knight: Silksong es toda una sensación. Después de casi una década en desarrollo, el trabajo de Team Cherry ya está disponible y, lo más impresionante, es que solo cuesta $20 dólares, un precio que muchos consideran bajo para todo lo que esta entrega nos ofrece. Si bien los jugadores están más que contentos, los desarrolladores independientes están preocupados por cómo este caso puede cambiar la percepción del público en lo que respecto al precio de los juegos.

En los últimos días, múltiples desarrolladores independientes han expresado una serie de preocupaciones respecto al precio de Silksong, ya que muchos creen que los usuarios tomarán a la secuela de Hollow Knight como un punto para medir si vale la pena o no comprar un título similar. Esto fue lo que comentó BastiArtGames, quien está desarrollando un metrodvania conocido como Lone Fungus: Melody of Spores:

“Como desarrollador que está creando un Metroidvania más pequeño que Silksong, que inicialmente pensé que tendría un precio razonable de $20 USD... ¿Qué precio debería ponerle ahora?



Será un juego de más de 10 a 15 horas, pero lo creó una sola persona con tiempo y fondos limitados, así que no puedo permitirme regalarlo”.

As a dev making a smaller Metroidvania than Silksong, which I originally though would be fairly priced at 20 USD... what should I price it now?



It'll be a 10-15+ hours game, but it was made by one person with limited dev time and funds, I can't afford to give it away for free. https://t.co/FFcgz6TI1z — Lone Fungus (@BastiArtGames) September 1, 2025

¿$20 dólares es muy poco?

Por su parte, RJ Lake, quien estopa trabajando en Unbeatable, agregó:

“Pueden poner el precio tan bajo como quieran, por lo que su retorno de la inversión es infinito, sin importar lo que hagan. Pero al cobrar un precio tan bajo, provocan señales cerebrales que dicen: ‘Este tipo de juego vale veinte dólares. Deberías esperar que este juego cueste veinte dólares’”.

they can price however low they want, as a result. their return on investment is infinite no matter what they do. but by charging such a low amount, they are causing lizard brain signals to fire off saying "this kind of game is worth twenty dollars. you should expect this game for twenty dollars." — rj (@rj.dcellgames.com) August 29, 2025 at 6:11 PM

A esta conversación se suma Toukana, miembro del equipo de Star Birds, quien ha revelado que tuvieron que retrasar el lanzamiento de su juego, para no coincidir con el trabajo de Team Cherry. Esto fue lo que comentó:

“Sí, el precio de Silksong influyó en nuestra decisión. Intentamos no competir demasiado directamente con Silksong, tanto en fecha de lanzamiento como en precio. Claro que son dos juegos muy diferentes con bases de jugadores potencialmente distintas, pero sin duda hay cierta superposición. Eso complica las cosas, sobre todo porque Star Birds es un proyecto conjunto de dos estudios que, en conjunto, emplean a más personas que Team Cherry”.

¿Silksong vs. juegos independientes?

La principal preocupación de los desarrolladores independientes es que el precio y la duración de Hollow Knight: SilkSong sean tomados como punto de referencia para otros proyectos. La realidad es que no todos los equipos tienen las mismas oportunidades de Team Cherry, no solo de tardar siete años en un proyecto, sino de publicarse ellos mismos.

De esta forma, algunos usuarios podrían ver a un título más pequeño que también cueste $20 dólares, y determinar que no vale la pena, solo porque Hollow Knight: Silksong es más grande. Recordemos que el precio no es determinado por la duración o la cantidad de contenido que un título ofrezca, sino que es una decisión que toma múltiples factores de producción.

Incluso hay casos en donde los desarrolladores no determinan el precio de sus juegos, sino que esto es relegado a los publishers. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con la escena independiente en un futuro. En temas relacionados, piratas quieren que compres Hollow Knight: Silksong. De igual forma, esta es la duración de este título.

Nota del Autor:

Es un caso muy complicado, y parece que la única solución es que el público en general logre entender que el precio no determina la calidad de un producto. Silksong no debería ser un punto de medición para ver si un juego vale o no cierto precio.

Vía: BastiArtGames