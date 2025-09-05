    Piratas piden que compres Hollow Knight: Silksong

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS05/09/2025 9:57 a. m.

    Hollow Knight: Silksong ha sido todo un fenómeno. En sus 24 horas en el mercado, el trabajo de Team Cherry se ha posicionado como uno de los mayores éxitos del año, con más de medio millón de usuarios tan solo en Steam. Lo interesante, es que este título incluso ha convencido a la comunidad de piratas que comprar el juego es la mejor opción por el momento.

    Por medio de Reddit de Piracy, se reveló que los piratas solo necesitaron 15 minutos para hackear el juego y ofrecerlo a todos aquellos que estén interesados. Si bien esto es algo normal hoy en día, llama mucho la atención que esta comunidad ha hecho un llamado para que los usuarios compren su copia digital de este título, en lugar de obtener de una forma ilegal. Esto fue lo que comentó un hacker:

    “Es un equipo de tres o cuatro personas que ha hecho lo correcto por sus fans en todo momento. Se aseguraron de que la versión para PC esté libre de DRM. Se aseguraron de que todos los patrocinadores originales de Hollow Knight obtengan Silksong gratis en la plataforma que elijan. Este es un momento en el que, si podemos permitirnos apoyarlos, deberíamos”.

    La comunidad se une por Silksong

    Hollow Knight: Silksong es un juego que cuesta $20 dólares y ofrece una versión libre de DRM. Esto ha sido más que suficiente para atraer la atención del público en general. Junto a esto, el hecho de que Team Cherry no creció innecesariamente en los últimos años deja en claro que las ganancias irán directamente a las personas responsables de este trabajo. 

    En un extraño movimiento, parece que Silksong ha unido a todas las comunidades con el objetivo de ofrecer una experiencia que, por complicado que suene, está cumpliendo parte de sus expectativas. En temas relacionados, esta es la duración de este juego. De igual forma, te contamos cuánto vale esta entrega en las tiendas de México.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Considerando que parte de la comunidad está más que dispuesta a piratear cualquier juego, es bueno ver que miembros de este grupo también están haciendo todo lo posible para apoyar a Team Cherry. Estamos hablando de un juego que no es tan caro, y apoya a la comunidad en el proceso, por lo que piratearlo no tiene mucho sentido.

    Vía: Eurogamer

    Etiquetas: , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix