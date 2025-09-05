Piratas piden que compres Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong ha sido todo un fenómeno. En sus 24 horas en el mercado, el trabajo de Team Cherry se ha posicionado como uno de los mayores éxitos del año, con más de medio millón de usuarios tan solo en Steam. Lo interesante, es que este título incluso ha convencido a la comunidad de piratas que comprar el juego es la mejor opción por el momento.

Por medio de Reddit de Piracy, se reveló que los piratas solo necesitaron 15 minutos para hackear el juego y ofrecerlo a todos aquellos que estén interesados. Si bien esto es algo normal hoy en día, llama mucho la atención que esta comunidad ha hecho un llamado para que los usuarios compren su copia digital de este título, en lugar de obtener de una forma ilegal. Esto fue lo que comentó un hacker:

“Es un equipo de tres o cuatro personas que ha hecho lo correcto por sus fans en todo momento. Se aseguraron de que la versión para PC esté libre de DRM. Se aseguraron de que todos los patrocinadores originales de Hollow Knight obtengan Silksong gratis en la plataforma que elijan. Este es un momento en el que, si podemos permitirnos apoyarlos, deberíamos”.

La comunidad se une por Silksong

Hollow Knight: Silksong es un juego que cuesta $20 dólares y ofrece una versión libre de DRM. Esto ha sido más que suficiente para atraer la atención del público en general. Junto a esto, el hecho de que Team Cherry no creció innecesariamente en los últimos años deja en claro que las ganancias irán directamente a las personas responsables de este trabajo.

En un extraño movimiento, parece que Silksong ha unido a todas las comunidades con el objetivo de ofrecer una experiencia que, por complicado que suene, está cumpliendo parte de sus expectativas. En temas relacionados, esta es la duración de este juego. De igual forma, te contamos cuánto vale esta entrega en las tiendas de México.

Nota del Autor:

Considerando que parte de la comunidad está más que dispuesta a piratear cualquier juego, es bueno ver que miembros de este grupo también están haciendo todo lo posible para apoyar a Team Cherry. Estamos hablando de un juego que no es tan caro, y apoya a la comunidad en el proceso, por lo que piratearlo no tiene mucho sentido.

Vía: Eurogamer