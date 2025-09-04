    Revelan la duración de Hollow Knight: Silksong

    04/09/2025 3:22 p. m.

    Hollow Knight: Silksong ya está aquí y, para la sorpresa de muchos, el trabajo de Team Cherry se ha convertido en una experiencia colectiva. Sin reseñas o contenido previo, más allá de los demos en Gamescom y PAX West, todos los jugadores están descubriendo este mundo al mismo tiempo. Sin embargo, ya tenemos una idea de qué tan grande es esta secuela en realidad.

    Aunque es probable que nadie haya llegado a los créditos finales, los trofeos de Hollow Knight: Silksong ya son del conocimiento público, y aquí destaca un logro que nos da una idea de qué tan grande es la secuela. Como lo ha señalado Stephen Totilo, esta entrega nos pide completar toda la aventura, al 100%, en menos de 30 horas, lo cual es considerado un speedrun.

    ¿Silksong es más grande que Hollow Knight?

    Hollow Knight tiene un logro similar, en donde nos pide obtener el 100% en menos de 20 horas. Esto deja en claro que Silksong es más grande, al menos cuando tomamos esta métrica. Junto a esto, el nuevo trabajo de Team Cherry también incluye un trofeo por acabar la aventura en menos de cinco horas, algo que también lo encontramos en el título de 2017. Esto significa que llegar al final va a depender de muchos factores.

    Team Cherry ha mencionado que una de las razones por las cual Silksong tomó tanto tiempo de desarrollo, es que el equipo implementó nuevas ideas y conceptos de forma constante. Esto significa que el volumen es mayor. Conforme pasen los próximos días, más y más personas terminarán el juego, y cada uno ofrece una respuesta única que, eventualmente, nos dé una cifra clara.

    Te recordamos que Hollow Knight: Silksong ya está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 y PC, así como Game Pass. En temas relacionados, este es el precio del juego en México. De igual forma, este lanzamiento destruyó los servidores de las tiendas digitales.

    Nota del Autor:

    Llevo una hora jugando, y me encanta lo que llevó. Hasta el momento, es Hollow Knight, pero con otro set de movimientos, pero espero que, conforme avance, el juego logre resaltar por sus propias ideas, dejando este sentimiento atrás.

    Vía: Stephen Totilo

