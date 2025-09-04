    Hollow Knight: Silksong colapsa las tiendas digitales

    04/09/2025 8:32 a. m.

    Después de casi siete años en desarrollo, Hollow Knight: Silksong ha llegado a nuestras manos. Bueno, casi. Como era de esperarse, la emoción del público está ocasionando problemas con los servidores de las diversas tiendas digitales. Esto significa que algunas personas aún tendrán que esperar un poco más para disfrutar de esta secuela.

    Justo como Team Cherry lo había señalado hace un par de días, Hollow Knight: Silksong llegó a las diversas tiendas digitales a las 7:00 AM (hora del Pacífico), y 8:00 AM (hora de la Ciudad de México). Al igual que una tienda en Black Friday, millones de personas entraron al mismo tiempo a la eShop, Microsoft Store, Steam y PlayStation Store, lo cual ha ocasionado problemas con los servidores.

    ¿Nadie puede jugar Silksong?

    Si bien algunas personas han tenido suerte y ya están descargando la secuela, muchos más se han topado con varios problemas. En el caso de la eShop, el Error: 2811-7429 ha atormentado a los usuarios del Switch y Switch 2. Casos similares se han reportado en las otras tiendas digitales, en donde los servidores tardan mucho en cargar, sacan al usuario o, cuando estás a punto de procesar el pago, es imposible seguir con este proceso.

    Este es un problema positivo. Si bien muchos usuarios seguramente se frustrarán ante este gran inconveniente, Team Cherry seguramente no esperaba que tantas personas estuvieran listas para descargar Hollow Knight: Silksong a primera hora del día. Afortunadamente, esto no será la norma para siempre.

    Conforme avance el día, este problema desaparecerá. Solo es cuestión de esperar un poco más, una tarea que puede ser más complicada de lo pensado para más de una persona. Te recordamos que Hollow Knight: Silksong ya está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 y PC, así como día uno en Game Pass. En temas relacionados, este es el precio del juego en México. De igual forma aquí puedes checar nuestro Hands On del título.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Considerando que muchos trabajan a esta hora, tal vez lo mejor sea esperar hasta medio día o algún momento libre. El juego no se va a ir a ningún lado. Las copias digitales no se van a terminar. Aunque para algunos esperar más puede ser un tormento, Hollow Knight: Silksong ya está aquí, y eso es lo importante.

    Vía: eShop 

