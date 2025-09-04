Éste es el precio oficial de Hollow Knight: Silksong en México

El día que muchos pensaron que nunca llegaría está aquí. Después de casi una década, Hollow Knight: Silksong ha llegado a nuestras manos. No, no es un sueño. A las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México), el trabajo de Team Cherry por fin estuvo disponible en múltiples tiendas digitales y, si tienes pensado comprar esta secuela, te decimos cuál es su precio en México.

Si bien Team Cherry señaló que Hollow Knight: Silksong está disponible en $19.99 dólares, muchos tenían duda de cuánto valdría el juego en México y el resto de América Latina. Aunque tuvimos que esperar hasta el lanzamiento de la secuela, por fin sabemos el precio oficial de esta entra en nuestra región, y tenemos buenas noticias para todos:

eShop: $227.99 pesos

Steam: $227.99 pesos

Microsoft Store: $349 pesos

PlayStation Store: $19.99 dólares

¿Es un buen precio?

En el caso de México, con el actual cambio de peso a dólar, los $19.99 dólares se traducen, literalmente, a $374.74 pesos. Esto significa que ninguna de las grandes tiendas ha respetado este cambio. En su lugar, todas y cada una, con la excepción de la PlayStation Store, tiene un precio por debajo de lo esperado

Considerando que vivimos en una época en donde el precio de los juegos aumenta constantemente, el hecho de que Hollow Knight: Silksong esté disponible a $228 pesos en México, es una grata sorpresa. Sin embargo, y como era de esperarse, la popularidad del juego ha causado problemas con los servidores, y tiendas como la eShop y Steam han colapsado ante la enorme cantidad de personas queriendo descargar Silksong.

¿Un éxito garantizado?

Todo esto deja en claro que Hollow Knight: Silksong será un gran éxito en su lanzamiento. Considerando su precio y la popularidad de este título, es muy probable que la secuela de Team Cherry logre posicionarse como uno de los lanzamientos independientes más grandes de los últimos años. Solo nos queda esperar para ver qué tal irá a esta entrega con el paso del tiempo.

Recuerda, Hollow Knight: Silksong ya está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 y PC, y cuesta $228 pesos en la eShop. Junto a esto, te recordamos que el título también llega a Xbox Game Pass día uno En temas relacionados, el juego tendrá una actualización gratuita a Switch 2. De igual forma, aquí puedes checar nuestro Hands On de este título.

Nota del Autor:

No puedo esperar para jugar Silksong. Claro, primero tengo que esperar a que los servidores de la eShop me lo permitan, lo cual es un problema positivo. Ya quiero saber qué tan bien le irá en ventas a este juego. A este ritmo, es probable que venda más millones de unidades en tan solo sus primeros días.

Vía: eShop