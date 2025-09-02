Hollow Knight; Silksong tendrá actualización gratuita en Switch 2

Nos encontramos a menos de 48 horas de la llegada de Hollow Knight: Silksong. El esperado juego indie por fin estará en nuestras manos a finales de esta semana, y Team Cherry ha aprovechado esta oportunidad para revelar que esta entrega tendrá una actualización gratuita entre Switch y Switch 2.

Hollow Knight: Silksong estará disponible tanto en Nintendo Switch como Nintendo Switch 2. Sin embargo, en la nueva consola es posible encontrar una serie de mejoras técnicas, como el hecho de que el juego es compatible con los 120Hz. Ahora, Team Cherry ha confirmado que vas a poder actualizar este juego sin costo adicional a la versión de la nueva consola.

Silksong en Switch 2

Aquellos que no tengan un Switch 2, pueden disfrutar de Hollow Knight: Silksong en Switch, y una vez que tengan acceso a la nueva consola, podrán actualizar este título de forma completamente gratuita y disfrutar de todas sus mejoras. Ahora, parece que esto es algo exclusivo de la plataforma de Nintendo, ya que no se habla de un proceso similar entre PS4 y PS5 o Xbox One y Xbox Series X|S.

¿Cuáles son las mejoras de Switch 2? Bueno, Team Cherry no ha discutido los detalles, pero parece que la única gran novedad en la consola de Nintendo es la compatibilidad con 120Hz, lo cual explicaría por qué no hay un proceso similar en PlayStation y Xbox. Más allá de esto, no hay un gran cambio, y es que se espera que el título corra en 60fps en todas las plataformas.

Te recordamos que Hollow Knight: Silksong llegará el 4 de septiembre a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 y PC, así como día uno a Game Pass. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el lanzamiento del juego aquí. De igual forma, este es nuestro hands on de este título.

Nota del Autor:

No puedo creer que Silksong por fin estará a nuestras manos, al menos de forma digital, en solo unos días. Es un sueño y algo que no puedo esperar para jugar. Si bien parece que el título va en la misma línea de Hollow Knight, es muy probable que Team Cherry nos sorprenda de diferentes formas.

Vía: Eurogamer