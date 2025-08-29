    Muestran el primer gameplay de Yakuza Kiwami 2 en Switch 2

    29/08/2025

    Aprovechando la potencia

    Es bien sabido que Switch 2 está arrancando de una manera peculiar en cuanto a su generación, con ports de juegos que no llegaron a la plataforma por razones de potencia, y la empresa que está dando mucho soporte a la plataforma es ni más ni menos que SEGA. De hecho, una de las sagas que está teniendo su llegada a Nintendo es Yakuza, y lo está haciendo con dos de sus remakes.

    La empresa sorprendió a la comunidad al mostrar por primera vez un gameplay de  Kiwami y  Kiwami 2 corriendo en la nueva consola de la gran N. La demostración se realizó en un stream oficial, donde los fanáticos pudieron ver cómo ambos títulos de la saga de Kazuma Kiryu se adaptan a la nueva generación portátil.

    Durante la transmisión se recordó que Yakuza Kiwami 2 llegará a Switch 2 el próximo 13 de noviembre, mientras que la primera entrega ya está disponible en la consola. Con esto, los usuarios de la plataforma tendrán acceso a los dos remakes que dieron nueva vida a los clásicos de la serie original de PlayStation 2.

    Aquí lo puedes ver:

    ¿Todo Yakuza llegará a Nintendo?

    Además, SEGA señaló que quienes ya posean las versiones de Switch original podrán actualizar a la versión de Switch 2, lo que garantiza mejoras técnicas y un mejor rendimiento sin necesidad de volver a adquirir los juegos desde cero. Esta noticia fue recibida de manera positiva por la comunidad, que valoró la continuidad del soporte entre generaciones.

    El gameplay presentado dejó ver un apartado gráfico sólido y un desempeño fluido, mostrando que la consola de Nintendo puede manejar sin problemas títulos de gran peso narrativo y técnico. Con esta jugada, la empresa azul reafirma su intención de seguir llevando la saga Yakuza a nuevas audiencias, aprovechando el lanzamiento de Switch 2.

    Vía: NT

    Imagen

    Nota del autor: Demasiado tarde para mí, compré las reediciones de Limited Run para PS4, así que ahí los voy a jugar.

