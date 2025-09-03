    LEGO confirma set de control de SEGA Genesis

    03/09/2025

    Desde hace tiempo, LEGO ha colaborado con algunas compañías de videojuegos para crear sets que todos los fans tienen que tener. Si bien la atención de todos está sobre Nintendo, SEGA no se quiere quedar, y después de varios rumores, por fin se ha confirmado un paquete que todos aquellos que crecieron con un SEGA Genesis no se pueden dar el lujo de ignorar.

    Tras múltiples filtraciones y rumores, la compañía de bloques ha confirmado el LEGO SEGA Genesis Controller. Como su nombre lo indica, este es un set que nos permite construir una recepción del icónico control de la consola de 16 bits. En total, el paquete está conformado por 260 piezas, y tendrá un precio de $19.99 dólares, más accesible que los sets de Nintendo.

    ¿Cuándo estará disponible el LEGO SEGA Genesis Controller?

    Aunque LEGO ha confirmado este nuevo y revelado su precio, la compañía aún no está lista para hablar sobre su fecha de lanzamiento. Actualmente, es imposible pre-ordenar este set, pero el hecho de que ya existe una página oficial, deja claro que pronto tendremos la oportunidad de agregar este producto a nuestra colección.

    Si bien el LEGO SEGA Genesis Controller no tendrá un elemento de interactividad, sí tiene un secreto. Al retirar la parte frontal del control, es posible apreciar una recreación del primer nivel de Sonic the Hedgehog, algo que le sacará una sonrisa a todos los fans. Recuerda, el LEGO SEGA Genesis Controller es real, y estará disponible en un futuro por solo $19.99 dólares. En temas relacionados, filtran precios y detalles de LEGO Pokémon. De igual forma, este es el nuevo juego de LEGO.

    Nota del Autor:

    Es bueno ver que LEGO sigue creciendo en la industria de los videojuegos, y sus colaboraciones no siempre tienen que ser productos ridículamente caros, sino productos que están a la par con el resto de los sets que ofrecen. Ahora solo me encantaría ver un Dreamcast de tamaño real con LEGO.

    Vía: LEGO

