    Los Simpson tendrán una nueva película

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS29/09/2025 1:40 p. m.

    Regresan para deleitar a los fans

    A pesar de que ya no son tan populares como en años anteriores, la serie de Los Simpson sigue estando al frente de la industria de la televisión, ya que con cada temporada se renueva el contrato para que sigan saliendo episodios que realmente ya no tienen continuidad para este punto. Incluso hace más de 10 años tuvieron su propia película para los cines, y ahora, parece que quieren volver a las salas llenas con personas entusiasmadas.


    La familia amarilla más famosa regresará al cine. 20th Century Studios confirmó que los personajes tendrán una nueva película cuyo estreno está programado para el 23 de julio de 2027. Homero, Marge, Bart, Lisa, Maggie y los excéntricos habitantes de Springfield volverán a la pantalla grande, en una producción que ha despertado expectativas a pesar de que su llegada aún está lejana.

    Por ahora, los detalles del proyecto son escasos. El primer póster oficial revela únicamente la fecha de lanzamiento y la participación de Matt Groening, creador de la serie. Los medios adelantaron que la película ocupará el lugar de un proyecto de Marvel sin título, el cual fue retirado definitivamente de la agenda del estudio, lo que refleja la importancia que 20th Century le asigna a esta secuela.

    Los seguidores de la serie han rescatado una curiosidad que conecta, ya que el personaje de Bart escribió en su momento: “No esperaré 20 años para hacer otra película”. Sin embargo, la primera cinta de Los Simpson llegó en 2007, y la segunda lo hará justo dos décadas después, contradiciendo de manera irónica aquella frase que se convirtió en una profecía fallida. 

    Aunque no hay información sobre la trama ni el equipo creativo completo, las expectativas son altas. Con cientos de capítulos a cuestas y un sinfín de situaciones disparatadas, la franquicia cuenta con material de sobra para sorprender de nuevo. Los fans, mientras tanto, deberán aguardar más anuncios oficiales para descubrir qué aventura llevará a la familia de regreso.

    No está de más decir, que los actores de doblaje originales en México al fin cumplirán su sueño de estar en el cine con dicha familia, ya que en la primera cinta se cambió al elenco completamente por cuestiones de los sindicatos y problemas internos.

    Vía: 3DJ

    Imagen

    Nota del autor: Es algo inesperado, y en mi caso ya no veo lo nuevo de la serie. Pero puede que me actualice pronto, después de todo las temporadas están en Disney+.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Sony regresa al EGS
    Rumor: Sony regresa al EGS
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo