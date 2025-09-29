Los Simpson tendrán una nueva película

Regresan para deleitar a los fans

A pesar de que ya no son tan populares como en años anteriores, la serie de Los Simpson sigue estando al frente de la industria de la televisión, ya que con cada temporada se renueva el contrato para que sigan saliendo episodios que realmente ya no tienen continuidad para este punto. Incluso hace más de 10 años tuvieron su propia película para los cines, y ahora, parece que quieren volver a las salas llenas con personas entusiasmadas.





La familia amarilla más famosa regresará al cine. 20th Century Studios confirmó que los personajes tendrán una nueva película cuyo estreno está programado para el 23 de julio de 2027. Homero, Marge, Bart, Lisa, Maggie y los excéntricos habitantes de Springfield volverán a la pantalla grande, en una producción que ha despertado expectativas a pesar de que su llegada aún está lejana.

Por ahora, los detalles del proyecto son escasos. El primer póster oficial revela únicamente la fecha de lanzamiento y la participación de Matt Groening, creador de la serie. Los medios adelantaron que la película ocupará el lugar de un proyecto de Marvel sin título, el cual fue retirado definitivamente de la agenda del estudio, lo que refleja la importancia que 20th Century le asigna a esta secuela.

Woohoo! Los Simpsons llegan a los cines con una nueva película en julio 2027 pic.twitter.com/eAM0d4Z7sF — 20th Century Studios LA (@20thcenturyla) September 29, 2025

Los seguidores de la serie han rescatado una curiosidad que conecta, ya que el personaje de Bart escribió en su momento: “No esperaré 20 años para hacer otra película”. Sin embargo, la primera cinta de Los Simpson llegó en 2007, y la segunda lo hará justo dos décadas después, contradiciendo de manera irónica aquella frase que se convirtió en una profecía fallida.

Aunque no hay información sobre la trama ni el equipo creativo completo, las expectativas son altas. Con cientos de capítulos a cuestas y un sinfín de situaciones disparatadas, la franquicia cuenta con material de sobra para sorprender de nuevo. Los fans, mientras tanto, deberán aguardar más anuncios oficiales para descubrir qué aventura llevará a la familia de regreso.

No está de más decir, que los actores de doblaje originales en México al fin cumplirán su sueño de estar en el cine con dicha familia, ya que en la primera cinta se cambió al elenco completamente por cuestiones de los sindicatos y problemas internos.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Es algo inesperado, y en mi caso ya no veo lo nuevo de la serie. Pero puede que me actualice pronto, después de todo las temporadas están en Disney+.