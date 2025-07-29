    Creador de Los Simpsons revela cuándo acabará la serie

    Por 0 COMENTARIOS29/07/2025 11:13 a. m.

    The Simpsons se ha convertido en una mina de oro para Disney, al grado de que la serie ha sido renovada por cuatro temporadas más, lo que significa que veremos a la familia amarilla hasta, mínimo, el 2029. Como sucede en estos casos, muchos se han preguntado si alguna vez veremos el final de esta serie, y su creador por fin ha revelado cuándo podría suceder esto.

    Durante un panel en la reciente edición de la San Diego Comic-Con, Matt Groening, creador de The Simpsons, dejó en claro que lo único que podría ponerle un fin definitivo a la serie, es la muerte de uno de los actores principales. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “Sinceramente, pensé que íbamos a terminar la serie en la temporada 36. No, no hay final por ahora. Seguiremos hasta que alguien del reparto muera”.

    Si bien a lo largo de los años han muerto actores de doblaje y parte del elenco secundario, los responsables de Homero, Marge, Lisa y Bart siguen con vida. Sin embargo, las recientes declaraciones de Groening dejan en claro que si alguno de los actores de voz en inglés para estos personajes nos deja antes de tiempo, esto podría marcar el fin de The Simpsons.

    Esto se debe a que cuando un actor muere, usualmente su personaje deja de aparecer en la serie. Esto lo vimos con Edna Krabappel, quien dejó de aparecer en el 2013 tras la muerte de Marcia Wallace, la actriz que le dio vida a la maestra de Bart por años

    Queda claro que el final de The Simpsons aún está lejos, pero tendrá un final, uno real que seguramente deprimirá a más de una persona. En temas relacionados, este sería uno de los finales de la serie. De igual forma, el final de la última temporada sorprende con la muerte de un personaje.

    Vía: Variety 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
