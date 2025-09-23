Revelan por qué Marge Simpson tiene ese peinado tan raro

Una idea que ya quedó descartada para estos tiempos

Aunque ya tienen varios años en el aire, la serie de Los Simpson parece no tener fin, pues van encaminados a que salga la temporada 40 con una legión de fanáticos digna de mencionar, y que tienen todos los datos habidos y por haber en relación a los queridos personajes. Sin embargo, una de las dudas que persiste en todo tipo de personas es el peinado que poseen los integrantes de la familia, sobre todo Marge, y a esa duda ya hay una respuesta convincente.

Matt Groening siempre tuvo la idea de revelar el peculiar secreto de la madre Simpson: pues su peinado tipo colmena ocultaba unas orejas de conejo. El plan nunca llegó a concretarse en la serie, ya que Sam Simon consideró la idea demasiado ridícula, pero el propio creador confirmó años después que su intención inicial era conectar al personaje con su tira cómica Life in Hell.

Según relató Daria Paris, asistente de Simon, Groening imaginaba un episodio en el que Marge se soltaría el cabello para mostrar su verdadera naturaleza. La ocurrencia pretendía ser un guiño directo a la historieta protagonizada por conejos y otros seres antropomórficos que casi se convirtió en una serie animada antes del estreno de Los Simpson. Finalmente, Groening abandonó la idea por considerarla demasiado exagerada para la televisión.

Pese a ser descartada en la pantalla chica, el curioso detalle no desapareció del todo. Konami lo aprovechó en 1991 dentro de The Simpsons Arcade Game, el popular título de maquinitas donde Marge combate a los enemigos empuñando una aspiradora. Allí, los desarrolladores incluyeron como broma interna la teoría de las orejas de conejo, dándole un espacio que la serie nunca le concedió.

Este cruce entre dos de las creaciones más emblemáticas de Groening quedó como una de las curiosidades más llamativas en la historia de la familia amarilla. Aunque la revelación jamás se integró al canon televisivo, sí demostró cómo un detalle rechazado en los guiones pudo encontrar vida en un videojuego de Konami, consolidándose como una de esas anécdotas que siguen alimentando la mitología de la serie.

Vía: 3DJ

Nota del autor: Siempre seguirán surgiendo más misterios de la serie. Sin embargo, es posible que nunca lleguemos a descubrir todos.



