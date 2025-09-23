    Revelan por qué Marge Simpson tiene ese peinado tan raro

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS23/09/2025 1:46 p. m.

    Una idea que ya quedó descartada para estos tiempos

    Aunque ya tienen varios años en el aire, la serie de Los Simpson parece no tener fin, pues van encaminados a que salga la temporada 40 con una legión de fanáticos digna de mencionar, y que tienen todos los datos habidos y por haber en relación a los queridos personajes. Sin embargo, una de las dudas que persiste en todo tipo de personas es el peinado que poseen los integrantes de la familia, sobre todo Marge, y a esa duda ya hay una respuesta convincente.

    Matt Groening siempre tuvo la idea de revelar el peculiar secreto de la madre Simpson: pues su peinado tipo colmena ocultaba unas orejas de conejo. El plan nunca llegó a concretarse en la serie, ya que Sam Simon consideró la idea demasiado ridícula, pero el propio creador confirmó años después que su intención inicial era conectar al personaje con su tira cómica Life in Hell.

    Según relató Daria Paris, asistente de Simon, Groening imaginaba un episodio en el que Marge se soltaría el cabello para mostrar su verdadera naturaleza. La ocurrencia pretendía ser un guiño directo a la historieta protagonizada por conejos y otros seres antropomórficos que casi se convirtió en una serie animada antes del estreno de Los Simpson. Finalmente, Groening abandonó la idea por considerarla demasiado exagerada para la televisión.

    Pese a ser descartada en la pantalla chica, el curioso detalle no desapareció del todo. Konami lo aprovechó en 1991 dentro de The Simpsons Arcade Game, el popular título de maquinitas donde Marge combate a los enemigos empuñando una aspiradora. Allí, los desarrolladores incluyeron como broma interna la teoría de las orejas de conejo, dándole un espacio que la serie nunca le concedió.

    Este cruce entre dos de las creaciones más emblemáticas de Groening quedó como una de las curiosidades más llamativas en la historia de la familia amarilla. Aunque la revelación jamás se integró al canon televisivo, sí demostró cómo un detalle rechazado en los guiones pudo encontrar vida en un videojuego de Konami, consolidándose como una de esas anécdotas que siguen alimentando la mitología de la serie.

    Vía: 3DJ

    Imagen

    Nota del autor: Siempre seguirán surgiendo más misterios de la serie. Sin embargo, es posible que nunca lleguemos a descubrir todos.


    Etiquetas: , , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Sony regresa al EGS
    Rumor: Sony regresa al EGS
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo