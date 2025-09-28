    Desarrollador de Concord defiende el juego después de un año

    Piensan que se le debió dar más oportunidad

    A un año del polémico lanzamiento de Concord, exdesarrolladores del juego han compartido nuevas reflexiones sobre la recepción del título, considerado uno de los mayores fracasos de PlayStation en la era moderna. Cerrado apenas días después de su estreno oficial, el juego llevó a Firewalk y a la industria a reconsiderar la estrategia de títulos de servicio en vivo.

    En el último episodio del podcast Life Well Wasted, un exmiembro del equipo comentó que muchos jugadores parecían ya haber tomado una opinión negativa sobre Concord incluso antes de probarlo, y atribuyó gran parte del problema al marketing del estudio. Además, señaló que existe un subgrupo de jugadores que parece disfrutar viendo cómo proyectos ambiciosos fracasan, un fenómeno que impacta directamente en los equipos de desarrollo.

    A pesar de la recepción crítica y de las dificultades comerciales, los desarrolladores de Firewalk recordaron la experiencia de trabajar en el juego con afecto. Algunos incluso compararon el proyecto con "el coche más bonito que han chocado jamás", destacando la pasión y el esfuerzo invertidos en el juego pese a su resultado final.

    El caso de Concord deja en evidencia las complejidades de los juegos de servicio en vivo y cómo la percepción del público puede influir en la trayectoria de un título. Mientras algunos jugadores buscan experimentar el fracaso, los creadores siguen valorando la oportunidad de haber trabajado en proyectos innovadores y desafiantes.

    No está de más recordar, que el estudio fue cerrado tras ese fracaso.

    Vía: T4G

    Nota del autor: Yo experimenté el juego y sí tenía muchos fallos, para empezar que cobraran 40 dólares a pesar de ser como servicio. Esperemos que PlayStation haya aprendido.


