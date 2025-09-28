    Nuevo tráiler de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment revela mucha información

    28/09/2025 1:00 p. m.

    Recompensas para quienes sean fieles a la saga

    Nintendo ha revelado un nuevo tráiler de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, título que llegará a Switch 2 el próximo 2 de noviembre. El adelanto muestra más de la frenética acción Musou desarrollada por Koei Tecmo, con combates multitudinarios y la participación de personajes icónicos de The Legend of Zelda, incluida la propia princesa como protagonista en las batallas.

    El video confirma que el juego funcionará con una fluidez notable de 60 cuadros por segundo, aprovechando las capacidades técnicas de la nueva consola. Esta mejora marca una diferencia significativa frente a entregas anteriores, ofreciendo combates más dinámicos y un apartado visual pulido que promete elevar la experiencia de los fans del género.

    Aquí lo puedes ver:

    Además, se anunció que los jugadores podrán desbloquear recompensas exclusivas si cuentan con datos de guardado de títulos previos en su consola. Quienes tengan una partida Tears of the Kingdom recibirán la Espada de la Alta Guardia, mientras que los datos de Age of Calamity otorgarán una Claymore de la Alta Guardia. Aunque se trata de extras modestos, representan un incentivo atractivo para los seguidores de la saga.

    Por otro lado, se recordó que Age of Calamity también puede disfrutarse en Switch 2 con una tasa de fotogramas más estable gracias a mejoras aplicadas de manera silenciosa en el hardware. Esta actualización brinda una oportunidad para que quienes no lo jugaron en la primera consola lo experimenten en mejores condiciones técnicas, mientras esperan el lanzamiento de la nueva entrega en noviembre.

    Nota del autor: Este juego luce bastante bien, y es positivo que desde el primer segundo nos ofrezcan los 60 cuadros.


