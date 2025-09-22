    Filtración revela nuevo set de LEGO The Legend of Zelda

    22/09/2025

    Hace tiempo, LEGO y Nintendo nos entregaron un enorme set del Great Deku Tree de The Legend of Zelda. Ahora, se ha revelado que la relación entre estas dos compañías crecerá en el 2026, y es un nuevo paquete inspirado en las aventuras de Link ya estaría en desarrollo. Sin duda alguna, algo que los fans no se pueden dar el lujo de ignorar.

    De acuerdo con nuevos reportes y filtraciones, un nuevo set de LEGO The Legend of Zelda estaría disponible en algún punto del 2026. Este paquete nos daría la oportunidad de recrear un diorama inspirado en Ocarina of Time, en donde Ganondorf sería la estrella. Lamentablemente, por el momento no hay más detalles al respecto.

    LEGO y Nintendo

    Desde hace tiempo, LEGO y Nintendo han colaborado en diversos proyectos. Lo más interesante, es que las compañías no nos entregan sets pequeños, sino paquetes enormes que merecen ser la estrella en colección de más de una persona. Si bien productos con las propiedades de The Legend of Zelda, Mario y Animal Crossing llaman la atención, las verdaderas estrellas son las recreaciones de las consolas clásicas de la Gran N.

    De esta forma, el set de Ganondorf tiene la complicada tarea de pararse frente a paquetes que han logrado conquistar a todos los fans de Nintendo. Considerando que las filtraciones hablan sobre un lanzamiento en el 2026, es muy probable que no veamos una confirmación hasta el siguiente año. Junto a esto, se espera que durante el mismo periodo también esté disponible una nueva colaboración entre LEGO y Pokémon.

    Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con el set de Ocarina of Time para LEGO, algo que seguramente cumplirá el sueño de más de un fan del clásico de Nintendo 64. En temas relacionados, esta es la fecha de lanzamiento de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. De igual forma, fan crea su propia película de Zelda al estilo de Studio Ghibli.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Un LEGO de Ocarina of Time protagonizado por Ganondorf suena como un sueño hecho realidad para todos los fans de este juego. Lo interesante será ver escena será recreada. Me encantaría ver al antagonista en su piano, justo como lo vemos en el enfrentamiento final del juego de N64.

    Vía: Go Nintendo 

