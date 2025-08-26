    Fan crea su película de Zelda al estilo de Studio Ghibli

    26/08/2025

    The Legend of Zelda y Studio Ghibli son dos cosas que todo el mundo quiere ver en un mismo proyecto. Si bien parece que no hay planes oficiales para hacer esto una realidad, esto no ha detenido a los fans de hacer lo que Nintendo y el estudio de Hayao Miyazaki no quieren o pueden. De esta forma, un animador ha revelado cómo se vería Majora’s Mask con el estilo característico de El Viaje de Chihiro.

    Por medio de su canal oficial de YouTube, el usuario conocido como RwanLink compartió una animación en donde ha revelado cómo se vería una película de The Legend of Zelda: Majora’s Mask con el estilo tan característico de Studio Ghibli. El resultado es impresionante, y algo que ha emocionado a más de un fan.

    Studio Ghibli y Zelda, una unión en ensueño

    RwanLink ha revelado que esta animación tardó ocho meses en tomar forma. El animador trabajó durante 40 horas a la semana para hacer de esta visión una realidad y, para la fortuna de todos, la recepción ha sido positiva. En general, los fans están contentos con todos los detalles y referencias, incluyendo la aparición de personajes de Studio Ghibli. 

    Sin embargo, este proyecto, al igual que otros similares, nunca llegarán a más, lo cual es algo lamentable, ya que esta combinación siempre ha sido el sueño de muchos fans. En temas relacionados, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment tendrá personajes poco esperados. De igual forma, fan logra crear el bote de The Wind Waker en la vida real.

    Vía: RwanLink 

