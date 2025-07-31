Personaje inesperado se presenta en el nuevo avance de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Esta mañana durante el último evento en directo de Nintendo que puso bajo los reflectores a las compañías terceras vimos algo sorpresivo, un nuevo tráiler de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, el cual si bien lo hace Koei Tecmo, al final del día es publicado por la gran N. Pero lo más extraño dentro de todo, fue ver que en un momento un personaje que no se conocía formará parte de esta intercuela a Tears of The Kingdom.





os últimos segundos del video han provocado una oleada de especulaciones entre los fans. Un fragmento musical y ciertas escenas sugieren que Fi, el emblemático espíritu de la Espada Maestra de Skyward Sword, podría regresar de alguna forma en esta entrega.

El avance confirma algunos datos clave sobre el juego: la historia se sitúa miles de años antes de los eventos de Tears of the Kingdom, en una era donde el héroe aparentemente no existe. En su lugar, se da protagonismo a personajes como Mineru, quien habría creado a los constructos que aparecen en el juego. Esto ha llevado a pensar que podríamos tener una aventura de Zelda sin la presencia directa de Link, algo que Nintendo ya exploró recientemente en Echoes of Wisdom.

Una teoría popular entre los fans es que el espíritu de Link podría haberse integrado en uno de los constructos de Mineru, dando pie a una nueva forma de combate sin su presencia física. Sin embargo, la pista más intrigante está en la música que suena entre el minuto 1:19 y 1:26 del tráiler, que recuerda fuertemente al tema musical de Fi, lo que sugiere una posible conexión directa con la legendaria figura de Skyward Sword.

Nintendo no suele incluir referencias musicales al azar, por lo que esta coincidencia ha sido interpretada por muchos como una señal de que Fi podría desempeñar un papel importante en la trama. Aunque por ahora no hay confirmaciones oficiales, la especulación ha encendido el entusiasmo entre los seguidores de la saga, que esperan nuevas revelaciones sobre este capítulo de The Legend of Zelda.

Vía: Gonintendo

Nota del autor: O puede ser Fi pero también una representación de Link, esto como el guerrero de las leyendas.















