Fan de Zelda recrea el barco de Wind Waker en la vida real

Este año Nintendo rompió muchas ilusiones sobre ver un port de The Legend of Zelda: The Wind Waker HD para las consolas Switch, puesto que mediante la aplicación online de GameCube se puede probar la versión original que quizá no es la más querida. Sin embargo, hay quienes le tienen mucho aprecio a este lanzamiento en particular, y su fanatismo llega tan lejos, que están dispuestos a elaborar los tributos más fieles.

La creatividad de la comunidad no deja de sorprender, y esta vez la atención se la llevó el juego de 2001 que tuvo duras críticas por su aspecto toon. La youtuber Littlejem presentó un proyecto único: la recreación en la vida real del King of Red Lions, el icónico barco parlante que acompaña a Link durante su travesía en alta mar.

Para dar vida a esta embarcación, Littlejem dedicó dos meses de trabajo en los que transformó un bote de madera común en una réplica fiel del legendario navío. El proceso incluyó el uso de espuma, madera e incluso piezas impresas en 3D, logrando un resultado que refleja tanto la estética colorida del juego como la esencia del personaje.

Aquí lo puedes ver:

La dedicación de un fan no tiene límites

Uno de los detalles más llamativos del proyecto es la cabeza de dragón que adorna la proa. Esta no solo fue esculpida con gran detalle, sino que también cuenta con mecanismos que le permiten girar y abrir la boca, aportando un toque de realismo sorprendente a la creación.

La obra de Littlejem ha sido tan bien recibida que muchos fans señalan que podría encajar perfectamente en atracciones temáticas que sean de la franquicia querida de Nintendo. Con esta recreación, la youtuber reafirma el cariño de la comunidad por The Wind Waker y la vigencia de su legado. Eso deja la esperanza de que aún se relance esa versión en HD para Switch 2.

Vía: GN

Nota del autor: Estaría increíble tener un paseo en ese bote, es el sueño de muchos como yo. Necesitamos que Wind Waker sea relevante de nuevo.