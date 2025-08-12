    La cuenta de la película de Zelda no sigue a Nintendo pero sí a Sony

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS12/08/2025 6:42 p. m.
    Da

    En estos momentos todos están a la expectativa con la próxima película de Nintendo en la gran pantalla, The Legend of Zelda, la cual adaptará la franquicia en un entorno live action y que no está de más decir, hace algunas semanas se confirmó a quienes serán los actores principales. Y ahora que la producción va tomando más forma, se creó la cuenta oficial de la misma en redes, pero esto tuvo una polémica que genera la duda de muchos.

    El anuncio de los actores que interpretarán a Link y Zelda ya había causado revuelo, pero ahora un detalle en redes sociales ha encendido aún más la conversación entre los fans. La recién inaugurada cuenta del proyecto en X tiene una peculiar lista de seguidos que ha llamado poderosamente la atención.

    Por ahora, el perfil únicamente sigue a dos cuentas: Sony y PlayStation. La elección parece lógica si se considera que la producción cinematográfica está siendo coproducida por Sony Pictures Entertainment, la división de cine del gigante tecnológico. Sin embargo, el vínculo con la división de videojuegos resulta inesperado.

    Esto se debe a que PlayStation, pese a tener su propio equipo de producción, PS Productions, especializado en adaptaciones de sus juegos como Uncharted o The Last of Us, no está involucrado en la realización de la película de Zelda. Aun así, la marca aparece entre los seguidos oficiales, mientras que la gran N brilla por su ausencia.

    La omisión ha sorprendido a la comunidad, que no ha tardado en especular sobre posibles razones o acuerdos no revelados. De momento, ni Sony ni Nintendo han hecho comentarios al respecto, dejando el misterio abierto mientras crece la expectación por esta adaptación. Solo se sabe que llegará a los cines en el 2027.

    Vía: NT

    Imagen

    Nota del autor: Quizá es una broma del CM de esta cuenta. Sin embargo, tiene que seguir a Nintendo, ahí no hay duda.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolitica Editorial
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media