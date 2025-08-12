La cuenta de la película de Zelda no sigue a Nintendo pero sí a Sony

En estos momentos todos están a la expectativa con la próxima película de Nintendo en la gran pantalla, The Legend of Zelda, la cual adaptará la franquicia en un entorno live action y que no está de más decir, hace algunas semanas se confirmó a quienes serán los actores principales. Y ahora que la producción va tomando más forma, se creó la cuenta oficial de la misma en redes, pero esto tuvo una polémica que genera la duda de muchos.

El anuncio de los actores que interpretarán a Link y Zelda ya había causado revuelo, pero ahora un detalle en redes sociales ha encendido aún más la conversación entre los fans. La recién inaugurada cuenta del proyecto en X tiene una peculiar lista de seguidos que ha llamado poderosamente la atención.

Por ahora, el perfil únicamente sigue a dos cuentas: Sony y PlayStation. La elección parece lógica si se considera que la producción cinematográfica está siendo coproducida por Sony Pictures Entertainment, la división de cine del gigante tecnológico. Sin embargo, el vínculo con la división de videojuegos resulta inesperado.

The Legend of Zelda live action movie now has an official account (@The_Zelda_Movie).



It's currently only following Sony and PlayStation.



Nintendo has nothing to do with the Zelda series, everyone knows that... pic.twitter.com/6e6wMotYx6 — Stealth (@Stealth40k) August 12, 2025

Esto se debe a que PlayStation, pese a tener su propio equipo de producción, PS Productions, especializado en adaptaciones de sus juegos como Uncharted o The Last of Us, no está involucrado en la realización de la película de Zelda. Aun así, la marca aparece entre los seguidos oficiales, mientras que la gran N brilla por su ausencia.

La omisión ha sorprendido a la comunidad, que no ha tardado en especular sobre posibles razones o acuerdos no revelados. De momento, ni Sony ni Nintendo han hecho comentarios al respecto, dejando el misterio abierto mientras crece la expectación por esta adaptación. Solo se sabe que llegará a los cines en el 2027.

Vía: NT

Nota del autor: Quizá es una broma del CM de esta cuenta. Sin embargo, tiene que seguir a Nintendo, ahí no hay duda.