¿En qué han actuado quienes protagonizarán la película de Zelda?

El día de hoy, Nintendo nos sorprendió al revelar a los actores que interpretarán a Link y Zelda en la película live action de The Legends of Zelda. Sin embargo, en lugar de toparnos con nombres populares de Hollywood, la Gran N eligió a dos jóvenes que probablemente son desconocidos para muchos. De esta forma, aquí te decimos quiénes son Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth.

Para comenzar, Bo Bragason nació en Chichester en 2004, por lo que actualmente tiene 21 años. Su carrera comenzó con un pequeño papel en Hidden Love, una película francesa de 2007, en donde interpretó a un infante. En el 2014 se unió a la Academia Knutsford, así como al Knutsford Little Theatre y más tarde al National Youth Theatre, en donde expresó su pasión por la actuación.

Tras su pequeña aparición en la pantalla grande en el 2007, Bragason por fin comenzó su carrera en la actuación en el 2016, en donde participó en la captura de movimiento de una joven Lunafreya en Kingsglaive: Final Fantasy XV, por lo que, técnicamente hablando, The Legend of Zelda no será su primera aparición en el mundo de los videojuegos.

Desde entonces, ha actuado de forma constante en el cine y la televisión británica. Entre sus papeles más importantes encontramos Rachel Winshaw en Three Girls, Amy Knightly en The Jetty, y Roxy Jackson en Renegade Nell. Ahora, a este repertorio se sumará la Princesa Zelda en el 2027. Estos han sido sus papeles:

2007 - Hidden Love

2016 - Kingsglaive: Final Fantasy XV - Luna

2017 - Three Girls - Rachel Winshaw

2018 - Moving On - Lyn

2019 - Creeped Out - Rocky

2021 - Censor - Chica

2024 - The Radleys - Clara Radley

2024 - Renegade Nell - Roxy Jackson

2024 - The Jetty - Amy Knightly

2027 - The Legend of Zelda - Princesa Zelda

Sin fecha - King and Conqueror - Gunhild

Junto a Bragason, encontramos a Evan Ainsworth, quien nació en el 2008 en Nottingham, y actualmente tiene 16 años. Al igual que muchos niños en esta posición, se adentró al mundo de la actuación desde una edad temprana, con su primer rol llegando a los 10 años. Estudió arte dramático en la Northern Lights Drama Theatre School y ha formado parte de producciones de Netflix y Disney, trabajando también en doblaje y hasta en musicales.

Su papel más importante hasta ahora es el de Mark Critch en la serie Son of a Critch, por la que fue nominado a Mejor Papel Principal en una comedia en los Canadian Screen Awards. Junto a esto, participó como Miles Wingrave en The Haunting of Bly Manor, y le dio vida a Pinocho en la adaptación live action de Disney que vimos en el 2022. Estos han sido sus papeles:

2020 - The Recycling Man - Jacob

2018 - Emmerdale - Estudiante

2020 - The Haunting of Bly Manor - Miles Wingrave

2021 - Flora & Ulysses - William Spiver

2022 - Pinocchio - Pinocchio (voz)

2022 - Presente - Son of a Critch - Mark Critch

2022 - The Sandman - Alex Burgess

2023 - All Fun and Games - Jonah "Jo" Fletcher

2024 - Maya the Bee - Willy

2025 - Everything's Going to Be Great - Lester Smart

2027 - The Legend of Zelda - Link

De esta forma, queda claro que Nintendo eligió a su Link y Zelda al tomar en cuenta el potencial de sus respectivos actores. Aunque muchos han señalado que las carreras de Bragason y Ainsworth apenas han comenzado, su trayectoria deja en claro su compromiso con la actuación y el gran talento que tienen.

Claro, aún queda por ver cómo es que le darán vida a Link y Zelda, pero está claro que los amados personajes de Nintendo están en manos muy competentes. Te recordamos que la película de The Legend of Zelda llegará a los cines el 7 de mayo del 2027. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, así corren Breath of the Wild y Tears of the Kingdom en Switch 2.

Nota del Autor:

Después de conocer un poco más sobre estos dos actores, queda claro que hay mucho potencial aquí. Claro, las actuaciones son parte del resultado final, por lo que también es importante considerar el guion y la dirección, y sin estos elementos no son buenos, ni siquiera Timothée Chalamet podría brillar.

Vía: Atomix