Fanáticos se quejan del elenco de la película de The Legend of Zelda

Durante la semana empezaron a surgir nuevas noticias de la película de The Legend of Zelda que será una coproducción entre Nintendo y Sony, misma que está siendo supervisada de primera mano por Shigeru Miyamoto para sacar un resultado de lo más aceptable. Y justo revelaron al cast occidental que será parte del proyecto live action, con dos actores nuevos que si bien fueron del agrado de los fans, hay algunos otros que no quedaron satisfechos.

Las redes sociales se llenaron de comentarios en contra del reparto, con especial foco en la elección de los actores que darán vida a los icónicos personajes de la saga. Y es que rumores apuntaban hacia otras personas, pero al final no hicieron caso a los comentarios que se dieron en las páginas de fanáticos. Bo Bragason interpretará a la princesa Zelda, mientras que Benjamin Evan Ainsworth fue elegido para el papel de Link. Aunque algunos seguidores celebran que el proyecto avanza, otros han expresado su descontento por detalles como la edad de los actores, el aspecto físico de Ainsworth y, sobre todo, la ausencia de Hunter Schafer en el papel de la estrella. La actriz había sido durante años la favorita del fandom para dar vida a la princesa, incluso manifestando su interés en el rol. WHY. SHE WAS RIGHT THERE.#NotMyZelda https://t.co/1IJ23zl02d pic.twitter.com/bO7EJF9KHK — AquaTune #2 RASH FAN!!?????? (@AquaTun3) July 16, 2025 En plataformas como X, hashtags nombrados #NotMyZelda comenzaron a viralizarse tan pronto como se conoció la noticia, reflejando la frustración de una parte del público que esperaba ver a Schafer en la gran pantalla. Algunos reportes anteriores de 2025 incluso sugerían que estaba siendo considerada para el papel, lo que alimentó aún más la decepción. Como suele ocurrir con adaptaciones de videojuegos, cumplir con las expectativas de todos es casi imposible. Aun así, el revuelo actual muestra cuán profundamente conectados están los fans con los personajes de Zelda, y cómo cada decisión en torno a esta adaptación es seguida de cerca por una comunidad apasionada y vocal. Recuerda que la cinta está prevista a estrenarse el 7 de mayo de 2027. Vía: GR Nota del autor: La verdad la otra chica ya tuvo su momento de estrellato en Euphoria. Que le den la oportunidad a actores nuevos.