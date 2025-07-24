LEGO Game Boy ya tiene precio y fecha de salida en México

Para quien no lo recuerde, hace algunos meses se anunció una nueva colaboración de Nintendo con LEGO, y no hablamos de más sets relacionados al mundo de Super Mario sino a una mancuerna que se relaciona a la empresa de videojuegos más querida. Y es que confirmaron que estarían lanzando una recreación de su primera consola portátil, Game Boy, pero con los conocidos cubos que se han vuelto muy populares en el mundo de coleccionistas de juguetes premium.

Este nuevo set ya se encuentra disponible en preventa a través del sitio oficial de LEGO México, con un precio sugerido de $1,499 pesos. Su lanzamiento está programado para el 3 de octubre de 2025. Aunque también ya se puede pedir mediante la tienda de Amazon, por lo que los clientes Prime podrán recibirlo día uno si hacen su compra ahí.

El coleccionable está compuesto por 421 piezas y cuenta con dimensiones de 14 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho, replicando con precisión las medidas del Game Boy original. Dado el nivel de detalle y complejidad, el set está recomendado para mayores de 18 años. Entre sus atractivos destacan réplicas de cartuchos de The Legend of Zelda: Link’s Awakening y Super Mario Land.

Además de incluir carátulas intercambiables que simulan las pantallas del juego, la compra otorga 525 puntos del programa Insiders, canjeables por descuentos en futuras compras. No está de más mencionar, que si el usuario hace la compra a través de la tienda oficial, se cobrará de manera instantánea.

LEGO también ha confirmado que el envío será completamente gratuito dentro del país, con una ventana estimada de entrega de ocho a nueve días hábiles a partir del día de lanzamiento. Este homenaje en bloques al Game Boy original promete ser una pieza esencial para los fans de Nintendo y los coleccionistas.

Vía: XTK

Nota del autor: Estaría interesante comprarlo, sobre todo porque el precio no es tan prohibitivo como otros sets de Nintendo.