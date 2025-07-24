    LEGO Game Boy ya tiene precio y fecha de salida en México

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS24/07/2025 8:33 a. m.

    Para quien no lo recuerde, hace algunos meses se anunció una nueva colaboración de Nintendo con LEGO, y no hablamos de más sets relacionados al mundo de Super Mario sino a una mancuerna que se relaciona a la empresa de videojuegos más querida. Y es que confirmaron que estarían lanzando una recreación de su primera consola portátil, Game Boy, pero con los conocidos cubos que se han vuelto muy populares en el mundo de coleccionistas de juguetes premium.

    Este nuevo set ya se encuentra disponible en preventa a través del sitio oficial de LEGO México, con un precio sugerido de $1,499 pesos. Su lanzamiento está programado para el 3 de octubre de 2025. Aunque también ya se puede pedir mediante la tienda de Amazon, por lo que los clientes Prime podrán recibirlo día uno si hacen su compra ahí.

    El coleccionable está compuesto por 421 piezas y cuenta con dimensiones de 14 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho, replicando con precisión las medidas del Game Boy original. Dado el nivel de detalle y complejidad, el set está recomendado para mayores de 18 años. Entre sus atractivos destacan réplicas de cartuchos de The Legend of Zelda: Link’s Awakening y Super Mario Land.

    Además de incluir carátulas intercambiables que simulan las pantallas del juego, la compra otorga 525 puntos del programa Insiders, canjeables por descuentos en futuras compras. No está de más mencionar, que si el usuario hace la compra a través de la tienda oficial, se cobrará de manera instantánea.

    LEGO también ha confirmado que el envío será completamente gratuito dentro del país, con una ventana estimada de entrega de ocho a nueve días hábiles a partir del día de lanzamiento. Este homenaje en bloques al Game Boy original promete ser una pieza esencial para los fans de Nintendo y los coleccionistas.

    Vía: XTK

    Pleca-Amazon-OK

    Nota del autor: Estaría interesante comprarlo, sobre todo porque el precio no es tan prohibitivo como otros sets de Nintendo.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    Telcel aplica cambios a las recargas de $150 y $200 pesos
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    Políticas de Privacidad Información Legal Declaración de AccesibilidadPublicidad Contacto Directorio
    AtomixTwitterFacebookAtomix
    Prowell Media