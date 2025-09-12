Hyrule Warriors: Age of Imprisonment ya tiene fecha de salida

Nintendo confirmó que Hyrule Warriors: Age of Imprisonment llegará el próximo 6 de noviembre, acompañado de un nuevo tráiler que muestra fragmentos de la historia y combates masivos con algunos de los héroes y villanos más emblemáticos de la saga. Esta entrega busca expandir la fórmula de acción y estrategia que caracteriza a la serie, con batallas aún más espectaculares y mecánicas renovadas.

El tráiler revelado también ofrece un vistazo a los escenarios inéditos y a la escala épica de los enfrentamientos, reforzando el tono bélico que distingue a los spin-off de The Legend of Zelda. Con la fecha confirmada, la expectativa crece entre los fans que aguardan sumergirse en esta nueva etapa de la franquicia.

Vía: Nintendo



