Se filtran artes conceptuales del Perfect Dark cancelado

El juego tenía potencial según los fans

El reinicio cancelado de Perfect Dark, uno de los proyectos más esperados dentro de Xbox, acaba de filtrarse en línea a través de arte conceptual y documentos internos. Según la información revelada por MP1st, el juego habría apostado por un formato episódico, con referencias claras a una “Temporada 1” en los planes iniciales del equipo de desarrollo.

Los documentos señalan que los creativos detrás del proyecto veían una oportunidad en el mercado por la falta de grandes franquicias de espionaje, mencionando específicamente a Metal Gear Solid y James Bond 007 como referentes. La idea era que Perfect Dark regresara como una propuesta moderna dentro de un género que parecía haber quedado sin grandes representantes.

Aquí lo puedes ver:

Entre los detalles filtrados también se describe un sistema de adrenalina que permitiría al jugador curarse, ralentizar el tiempo y activar otras ventajas durante la acción. Aunque estas mecánicas se han visto en varios títulos de disparos, los responsables consideraban que encajaban con la idea de un agente secreto futurista, añadiendo un toque distintivo al gameplay.

La filtración ha dejado un sabor agridulce entre los fans, que ven en estas ideas el potencial de una entrega que nunca verá la luz. Mientras tanto, el futuro de la saga permanece en manos de The Initiative y Crystal Dynamics , los estudios encargados del nuevo proyecto de Perfect Dark aún en desarrollo.

Vía: Vice

Nota del autor: Es triste que no veremos un reinicio de la saga en los próximos años. Ya mejor que Microsoft la venda y que otro le pueda dar vida.



