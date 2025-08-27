    Sufren muchos despidos en Crystal Dynamics

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS27/08/2025 4:48 p. m.

    Los estragos de hace unos meses

    Muchos quieren olvidarlo, pero hace algunas semanas se dieron muy malas noticias dentro de Xbox, ya que despidieron a muchos empleados de diferentes ramas, afectando a la vez el desarrollo de juegos, incluyendo al nuevo Perfect Dark, el cual se canceló definitivamente. Hablando justo del proyecto, un estudio estaba ayudando para su creación, y si bien no eran empleados de Microsoft, parece que tras este fallo se dieron consecuencias para ellos.

    Crystal Dynamics confirmó una nueva ola de despidos tras la cancelación del juego. Aunque el estudio no detalló la cifra de trabajadores afectados, reconoció que la medida responde a la necesidad de ajustar sus operaciones en un mercado en constante cambio.

    En un comunicado publicado en LinkedIn, la compañía señaló que la decisión “no se tomó a la ligera”, pero que era necesaria para garantizar la salud a largo plazo del estudio y de sus proyectos prioritarios. Crystal Dynamics aclaró que el desarrollo del próximo Tomb Raider no se vio afectado por la reestructuración.

    El estudio no va a cerrar

    Si bien el mensaje oficial no menciona directamente a Perfect Dark, varios exempleados señalaron en redes sociales que trabajaban en dicho proyecto antes de su cancelación. La medida parece estar vinculada a la clausura de The Initiative en julio, estudio con el que Crystal Dynamics colaboraba en el desarrollo del título.

    La empresa se incorporó al proyecto tras los problemas de su anterior codesarrollador, Certain Affinity. El estudio fue adquirido por Embracer Group en 2022 y en ese momento contaba con 273 empleados repartidos entre Austin, Bellevue y San Mateo. Desde entonces ha enfrentado varios recortes, con diez despidos en 2023, 17 más a inicios de 2024 y ahora una nueva reducción cuyo alcance aún se desconoce.

    Vía: IGN

    Imagen

    Nota del autor: Ojalá tengan una buena indemnización por ese despido. Al menos no se cancelaron proyectos en ese estudio.

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix