Sufren muchos despidos en Crystal Dynamics

Los estragos de hace unos meses

Muchos quieren olvidarlo, pero hace algunas semanas se dieron muy malas noticias dentro de Xbox, ya que despidieron a muchos empleados de diferentes ramas, afectando a la vez el desarrollo de juegos, incluyendo al nuevo Perfect Dark, el cual se canceló definitivamente. Hablando justo del proyecto, un estudio estaba ayudando para su creación, y si bien no eran empleados de Microsoft, parece que tras este fallo se dieron consecuencias para ellos.

Crystal Dynamics confirmó una nueva ola de despidos tras la cancelación del juego. Aunque el estudio no detalló la cifra de trabajadores afectados, reconoció que la medida responde a la necesidad de ajustar sus operaciones en un mercado en constante cambio.

En un comunicado publicado en LinkedIn, la compañía señaló que la decisión “no se tomó a la ligera”, pero que era necesaria para garantizar la salud a largo plazo del estudio y de sus proyectos prioritarios. Crystal Dynamics aclaró que el desarrollo del próximo Tomb Raider no se vio afectado por la reestructuración.

El estudio no va a cerrar

Si bien el mensaje oficial no menciona directamente a Perfect Dark, varios exempleados señalaron en redes sociales que trabajaban en dicho proyecto antes de su cancelación. La medida parece estar vinculada a la clausura de The Initiative en julio, estudio con el que Crystal Dynamics colaboraba en el desarrollo del título.

La empresa se incorporó al proyecto tras los problemas de su anterior codesarrollador, Certain Affinity. El estudio fue adquirido por Embracer Group en 2022 y en ese momento contaba con 273 empleados repartidos entre Austin, Bellevue y San Mateo. Desde entonces ha enfrentado varios recortes, con diez despidos en 2023, 17 más a inicios de 2024 y ahora una nueva reducción cuyo alcance aún se desconoce.

Vía: IGN

Nota del autor: Ojalá tengan una buena indemnización por ese despido. Al menos no se cancelaron proyectos en ese estudio.