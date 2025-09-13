    Take-Two casi salva a Perfect Dark de su cancelación

    Por 0 COMENTARIOS13/09/2025 4:00 p. m.

    La cancelación de Perfect Dark es uno de los casos más controversiales de todo el año. Xbox decidió no seguir apoyando este proyecto, lo cual culminó en el cierre de The Initiative y el despido de varios empleados en Crystal Dynamics. Sin embargo, la historia pudo terminar de diferente forma, y es que Take-Two estuvo en pláticas para salvar este título.

    De acuerdo con Jason Schreier, periodista de Bloomberg, Take-Two, empresa matriz de Rockstar, estuvo en pláticas con Microsoft y Embracer Group con el objetivo de salvar el nuevo Perfect Dark, ofreciendo el financiamiento necesario para terminar el desarrollo. Lamentablemente, ninguno de los involucrados fue capaz de estar de acuerdo con los derechos de esta propiedad, por lo que las negociaciones no avanzaron.

    El caso de Perfect Dark

    Perfect Dark fue revelado en el 2020, y Xbox aseguró que este sería el gran regreso de la amada serie de Rare, ahora en manos de The Initiative, un nuevo estudio creado específicamente para este proyecto. Sin embargo, el tiempo pasó y cada vez escuchábamos menos de este título, más allá de que Crystal Dynamics se había sumado para ofrecer ayuda. No fue sino hasta el pasado año que tuvimos un tráiler que apuntaba a un desarrollo por un buen camino.

    Sin embargo, hace unas semanas se confirmó que el nuevo Perfect Dark había sido cancelado, y el tráiler que se mostró el año pasado fue falso. Ahora, tras darse a conocer esta nueva información, queda claro que la serie de Rare ha quedado sepultada. En temas relacionados, estos han sido los despidos y juegos cancelados de Xbox. De igual forma, puedes conocer más sobre los despidos de Crystal Dynamics aquí.

    Esta es una historia lamentable. El nuevo Perfect Dark tenía mucho potencial, pero parece que la ambición de Xbox fue el talón de Aquiles del proyecto. Lo más extraño, es que las negociaciones con Take-Two no avanzaron por cuestiones de licencia, cuando todos sabemos que Perfect Dark será olvidado.

    Vía: Bloomberg 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
