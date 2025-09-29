Inversores privados compran EA por $55 mil millones de dólares

Vivimos en una época en donde el mundo comercial se encoge con el paso del tiempo. Las grandes compañías públicas se convierten en privadas al ser adquiridas por conglomerados que buscan expandir su alcance en el mercado internacional. Ahora, se ha revelado que Electronic Arts se sumará a este grupo, ya que un consorcio de inversores comprará a los dueños de Battlefield por más de $50 mil millones de dólares.

Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado que un consorcio de inversores conformado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, Silver Lake, y Affinity Partners por $55 mil millones de dólares. Se espera que este proceso termine a finales del primer cuarto del año fiscal de 2027, es decir, a finales de junio del 2026. Esto fue lo que comentó Andrew Wilson, quien mantendrá su rol como CEO:

“Nuestros equipos creativos y apasionados en EA han brindado experiencias extraordinarias a cientos de millones de fans, han creado algunas de las IP más icónicas del mundo y han generado un valor significativo para nuestra empresa. Este momento es un poderoso reconocimiento a su notable labor.



De cara al futuro, seguiremos ampliando los límites del entretenimiento, los deportes y la tecnología, abriendo nuevas oportunidades. Junto con nuestros socios, crearemos experiencias transformadoras para inspirar a las generaciones futuras. Me siento más entusiasmado que nunca con el futuro que estamos construyendo”.

¿Quiénes compraron EA?

Uno de los compradores de EA es el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, el cual busca reducir la dependencia de la economía saudí de los ingresos del petróleo. El fondo ya posee miles de millones de acciones en otras compañías de videojuegos, como Take-Two, y es propietario de otras empresas, como SNK.

Por su parte, Affinity Partners es una firma de inversión estadounidense que fue formada en 2021 por Jared Kushner, yerno de Donald Trump, y se enfoca, principalmente, en invertir en empresas estadounidenses e israelíes, y la mayor parte de su financiación proviene del gobierno de Arabia Saudita.

Por último, Silver Lake Partners es un fondo de inversión gestionado por Silver Lake, una empresa estadounidense de capital privado global con sede en Silicon Valley. Parece que esta es la única que no está rodeada de controversias relacionadas con el clima social y político global del momento.

¿Un nuevo EA?

Por el momento se desconoce cómo es que estas tres compañías manejarán EA, pero considerando que ninguna tiene experiencia en la industria de los videojuegos, bien podrían dejar a que Wilson y compañía mantengan el curso que llevan, solo aprobando y modificando los presupuestos necesarios. Considerando que falta menos de un año para que esto suceda, pronto tendremos una respuesta a esta pregunta.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con EA en un futuro. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de EA Sports FC 26. De igual forma, estos son los nuevos detalles sobre el battle royale de Battlefield 6.

Nota del Autor:

Sin duda alguna, un grupo muy peculiar para adquirir EA. Lo interesante es que, más allá del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, ninguna tiene experiencia en los videojuegos, e incluso el FIP no ha tomado muchas decisiones notorias, por lo que tal vez no mucho cambie.

Vía: VGC