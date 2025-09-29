Silent Hill f supera el millón de unidades vendidas.

Han pasado años desde la última entrega principal de Silent Hill. Si bien The Short Message fue una experiencia entretenida, muchos fans se han olvidado de este título gratuito. De esta forma, muchos estaban esperando con ansias el lanzamiento de Silent Hill f, y en esta ocasión el soporte de los fans quedó más que claro, y es que esta entrega ha superado el millón de unidades vendidas.

Por medio de sus redes sociales, Konami ha confirmado que Silent Hill f vendió más de un millón de unidades en tan solo un día. Así es, el juego llegó a nuestras manos el 25 de septiembre, y para el 26 de septiembre ya había logrado un gran hito en ventas. Esto fue lo que comentó la compañía al respecto:

“Este logro refuerza el estatus de la serie como una franquicia de terror icónica que sigue resonando entre los fans que anhelan una experiencia de terror psicológico inquietante. A través de la perspectiva de Silent Hill f, los jugadores se sumergen en una narrativa inquietante de Ryukishi07 basada en una visión artística 'hermosa pero aterradora’”,

El éxito de Silent Hill

El hito en ventas de Silent Hill f deja en claro que la serie aún tiene mucho por ofrecer al mercado actual. Recordemos que el remake de Silent Hill 2 superó el millón de unidades pocos días después de su lanzamiento, por lo que es muy probable que esta nueva entrega se convierta en uno de los títulos más exitosos en toda la serie.

De igual forma, esto deja en claro que la serie ha regresado. No solo Return to Silent Hill llegará a los cines a principios del 2026, sino que ya está en desarrollo Silent Hill: Townfall, así como un remake del primer Silent Hill. Junto a esto, no se descarta la posibilidad de que algún proyecto completamente nuevo ya tenga luz verde.

Te recordamos que Silent Hill f ya está disponible en PS5, Xbox Series X|S y PC. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de este juego. De igual forma, este título tiene problemas en PS5 Pro.

Nota del Autor:

No puedo esperar para jugar Silent Hill f. Aunque sé que ya está disponible, no he tenido tiempo, pero eso no significa que no le pienso dar una oportunidad. Lo que más espero es espantarme. No creo llegar a los niveles de tensión de la prisión en Silent Hill 2, pero sí algo que valga mucho la pena.

Vía: Konami