La secuela de La Red Social estrenará este día

La producción tomó rumbo fijo

Quizá algunos no lo recuerden con exactitud, pero hace 15 años atrás se estrenó la película de Facebook llamada The Social Network (La Red Social), cinta que nos contaba de una manera más dramática por lo que pasó el dueño de Meta, Mark Zuckerberg, para establecer dicha plataforma de interacción. Y ahora, se ha confirmado la secuela de la misma, con todo y mucha información de por medio.





La segunda parte ya tiene título, elenco y fecha de estreno confirmados. La nueva película llevará por nombre The Social Reckoning y estará dirigida por Aaron Sorkin, quien también escribió el guión de la primera entrega, asegurando continuidad en el estilo y enfoque de la historia. La trama se centrará en el papel de la red social durante el ataque al Capitolio de Estados Unidos.

En cuanto al protagonismo, Jesse Eisenberg no retomará su papel como Zuckerberg, citando motivos morales para no regresar. En su lugar, Jeremy Strong, reconocido por su interpretación de Kendall Roy en Succession, asumirá el rol principal, aportando su experiencia en películas como The Trial of the Chicago Seven y The Apprentice.

El elenco se completa con nombres como Jeremy Allen White, Mikey Madison y Bill Burr, quienes se suman a la historia y prometen dar profundidad a la nueva narrativa. La combinación de actores consolidados y emergentes busca mantener la intensidad dramática que caracterizó a la primera película.

Sony ha confirmado que The Social Reckoning se estrenará el 9 de octubre de 2026, ofreciendo a los fanáticos tiempo para anticipar la secuela que explorará los conflictos y controversias de la red social más influyente del mundo en un contexto histórico reciente. Habrá que esperar poco más de un año para verla.

Vía: SP

Nota del autor: No recuerdo muy bien la primera entrega, pero quizá por eso mismo no le tengo nada de aprecio. La verdad, yo no me sumaré a ver la secuela.