Este es el internet móvil más barato en México

Si bien compañías como Telcel y Movistar dominan el mercado de telefonía móvil e internet en México, estas no son las únicas opciones en el mercado. Desde hace tiempo han surgido alternativas que, en más de un sentido, ofrecen un mejor servicio para todos los usuarios en nuestro país. Una de estas es la Comisión Federal de Electricidad, la cual tiene un plan muy económico.

En estos momentos, la CFE cuenta con un plan móvil de menos de $100 pesos, con el cual la compañía busca reducir la brecha digital con servicios de internet y telefonía móvil accesibles. El servicio está disponible tanto si ya cuentas con un celular compatible como si necesitas un equipo adicional:

Solo SIM/eSIM: para teléfonos compatibles con la red 4.5G de la CFE, basta con adquirir una tarjeta SIM o eSIM.

Con equipo MiFi: si prefieres conectar varios dispositivos (celulares, tablets o laptops), puedes comprar un módem portátil por $1,145 pesos. Este incluye una SIM y 5 GB válidos por 30 días.

Precios

Junto a esto, la CFE ofrece planes de recarga semanales, mensuales y anuales, cada uno con sus respectivos precios y GB:

5 GB: $95 pesos (mensual); $510 pesos (semestral); $1,010 pesos (anual)

10 GB: $165 pesos (mensual); $915 pesos (semestral); $1,770 pesos (anual)

20 GB: $265 pesos (mensual); $1,560 pesos (semestral); $3,025 pesos (anual)

30 GB: $365 pesos (mensual); $2,080 pesos (semestral); $4,050 pesos (anual)

50 GB: $450 pesos (mensual); $2,600 pesos (semestral); $5,090 pesos (anual)

Contratación

Si esto te llama la atención, te dará gusto escuchar que la contratación es un proceso bastante sencillo, ya que solo necesitas:

Verifica la cobertura en el portal de la CFE.

Elige la modalidad que prefieras: solo SIM/eSIM o paquete con MiFi.

Compra el servicio en línea o en puntos de venta autorizados.

Activa tu chip y recarga el plan que mejor se ajuste a tus necesidades.

Eso es todo. Si el plan de la CFE te llama la atención, este es el mejor momento para contratar estos planes enfocados en llevar el internet a todos los rincones posible en México.

Vía: Cronista