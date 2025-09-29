    Este es el internet móvil más barato en México

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS29/09/2025 2:05 p. m.

    Si bien compañías como Telcel y Movistar dominan el mercado de telefonía móvil e internet en México, estas no son las únicas opciones en el mercado. Desde hace tiempo han surgido alternativas que, en más de un sentido, ofrecen un mejor servicio para todos los usuarios en nuestro país. Una de estas es la Comisión Federal de Electricidad, la cual tiene un plan muy económico. 

    En estos momentos, la CFE cuenta con un plan móvil de menos de $100 pesos, con el cual la compañía busca reducir la brecha digital con servicios de internet y telefonía móvil accesibles. El servicio está disponible tanto si ya cuentas con un celular compatible como si necesitas un equipo adicional:

    • Solo SIM/eSIM: para teléfonos compatibles con la red 4.5G de la CFE, basta con adquirir una tarjeta SIM o eSIM.
    • Con equipo MiFi: si prefieres conectar varios dispositivos (celulares, tablets o laptops), puedes comprar un módem portátil por $1,145 pesos. Este incluye una SIM y 5 GB válidos por 30 días.

    Precios

    Junto a esto, la CFE ofrece planes de recarga semanales, mensuales y anuales, cada uno con sus respectivos precios y GB:

    • 5 GB: $95 pesos (mensual); $510 pesos (semestral); $1,010 pesos (anual)
    • 10 GB: $165 pesos (mensual); $915 pesos (semestral); $1,770 pesos (anual)
    • 20 GB: $265 pesos (mensual); $1,560 pesos (semestral); $3,025  pesos (anual)
    • 30 GB: $365 pesos (mensual); $2,080 pesos (semestral); $4,050 pesos (anual)
    • 50 GB: $450 pesos (mensual); $2,600 pesos (semestral); $5,090 pesos (anual)

    Contratación

    Si esto te llama la atención, te dará gusto escuchar que la contratación es un proceso bastante sencillo, ya que solo necesitas:

    • Verifica la cobertura en el portal de la CFE.
    • Elige la modalidad que prefieras: solo SIM/eSIM o paquete con MiFi.
    • Compra el servicio en línea o en puntos de venta autorizados.
    • Activa tu chip y recarga el plan que mejor se ajuste a tus necesidades.

    Eso es todo. Si el plan de la CFE te llama la atención, este es el mejor momento para contratar estos planes enfocados en llevar el internet a todos los rincones posible en México. En temas relacionados, IZZI supera a Telmex en el mercado nacional. De igual forma, ya sabemos cuándo se llevará a cabo la Hot Sale 2026.

    Imagen

    Vía: Cronista

    Etiquetas: , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Este es el internet móvil más barato en México
    Este es el internet móvil más barato en México
    Donald Trump amenaza con subir los aranceles al 100% a películas extranjeras
    Donald Trump amenaza con subir los aranceles al 100% a películas extranjeras
    Sony reduce el almacenamiento del PS5 Slim
    Sony reduce el almacenamiento del PS5 Slim
    Silent Hill f supera el millón de unidades vendidas.
    Silent Hill f supera el millón de unidades vendidas.
    Amazon recibe multa multimillonaria por culpa de Prime
    Amazon recibe multa multimillonaria por culpa de Prime
    Demon Slayer confirma su llegada a la televisión abierta en México
    Demon Slayer confirma su llegada a la televisión abierta en México
    Inversores privados compran EA por $55 mil millones de dólares
    Inversores privados compran EA por $55 mil millones de dólares
    Se filtran artes conceptuales del Perfect Dark cancelado
    Se filtran artes conceptuales del Perfect Dark cancelado
    Desarrollador de Concord defiende el juego después de un año
    Desarrollador de Concord defiende el juego después de un año
    Nuevo tráiler de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment revela mucha información
    Nuevo tráiler de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment revela mucha información
    Dragon Ball: Sparking! Zero recibe nuevo contenido DLC
    Dragon Ball: Sparking! Zero recibe nuevo contenido DLC
    Explican por qué las compañías de juegos hacen tantos remakes
    Explican por qué las compañías de juegos hacen tantos remakes
    The Batman 3 podría ser cancelada
    The Batman 3 podría ser cancelada
    Creadores de Bomb Rush Cyberfunk ya trabajan en nuevo juego
    Creadores de Bomb Rush Cyberfunk ya trabajan en nuevo juego
    Despiden a desarrolladora de Ghost of Yōtei por controversial comentario
    Despiden a desarrolladora de Ghost of Yōtei por controversial comentario
    Los anuncios llegan a los refrigeradores de Samsung
    Los anuncios llegan a los refrigeradores de Samsung
    PlayStation y Xbox presentan sus cartas en el marco del TGS 2025
    PlayStation y Xbox presentan sus cartas en el marco del TGS 2025
    El anime más grande del otoño llegará pronto a Disney+
    El anime más grande del otoño llegará pronto a Disney+
    Las consolas portátiles olvidadas que merecen una segunda vida
    Las consolas portátiles olvidadas que merecen una segunda vida
    Armas, brillos y glitches: El salvaje mundo de las skins de PUBG x aespa
    Armas, brillos y glitches: El salvaje mundo de las skins de PUBG x aespa
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo